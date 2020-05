Camilla Parker, il pianto disperato prima del matrimonio: la rivelazione inedita del Principe Carlo

Ci sono storie che in pochi conoscono e vengono rivelate negli anni, come il pianto disperato per Camilla Parker prima del matrimonio con Lady Diana: cosa è accaduto al Principe Carlo?

Tantissimi i segreti e i dettagli inediti di questa famiglia. Tanto che si parla di un pianto disperato per Camilla Parker prima del matrimonio con Lady Diana.

I sentimenti del Principe Carlo

Inutile girarci intorno, perché oramai tutti sanno che il cuore del Principe Carlo è sempre appartenuto a Camilla. Sin dal primo incontro da giovani ad oggi che sono felicemente sposati. Ma c’è stato un periodo molto duro per lui, quando per doveri e per seguire il volere della Corona (e del rigido protocollo) ha dovuto lasciare da parte il suo vero amore e scegliere colei che sarebbe stata in grado di essere una vera Regina amata dagli inglesi.

Così è stato, sposando Lady Diana: una donna che ancora oggi, nonostante la sua prematura e violenta morte, è considerata il vero simbolo per tutto il Regno Unito e non solo.

C’è un dettaglio che poche persone conoscono e riguarda proprio il primo matrimonio con Diana Spencer.

Il pianto disperato prima del matrimonio

Come riporta il Daily Mail, citando una delle biografie reali, sembra proprio che il primo matrimonio della Shand abbia mandato in crisi il Principe Carlo.

La sera prima del matrimonio con Lady Diana, si racconta che il Principe Carlo abbia pianto disperato per tutta la notte avendo conferma che la sua vita non sarebbe mai stata come avrebbe voluto. Il giorno dopo – come raccontano i media inglesi – si è sposato con il volto segnato dal pianto e un sorriso forzato, come da volere della Regina Elisabetta.

La ricerca della felicità però è durata poco e il suo legame con Camilla ha creato non pochi problemi, gossip e dolore per una moglie che non è mai stata amata.