Camilla Parker è molto amata dal marito Principe Carlo, nonostante i suoi difetti siano così tanti da farlo infuriare tutti i momenti. Questa nuova rivelazione ha sbalordito tutti!

Camilla Parker e il Principe Carlo sono una coppia d’acciaio, ma i tanti difetti di lei lo portano a sbuffare e infuriarsi sempre!

Il vizio del fumo della Duchessa

Nonostante questa coppia sia molto unita da un’amore che ha superato ogni tipologia di barriera e gossip, ci sono tantissimi difetti della Shand che il Principe Carlo proprio non sopporta.

Tra questi il vizio del fumo e la sua smania nello spendere tantissime sterline per acquistare pacchetti di sigarette ad ogni ora. Il suo odore e il fatto di avere sempre la sigaretta in mano ha portato il Principe più volte a sbottare:

“mi fa schifo!”

Per questo motivo, tra il fatto di dover uscire dal Palazzo per fumare e i continui rimproveri del marito, la Shand ha seguito una terapia apposita proprio per smettere di fumare.

Ma c’è un altro dettaglio che fa infuriare l’erede al trono.

La grande paura che fa infuriare il Principe Carlo

Durante una intervista – come riportato da CheatSheet – l’erede al trono ha raccontato la grande paura della moglie. Il suo terrore nel prendere l’aereo più di una volta le ha fatto saltare degli impegni di lavoro, dettaglio che fa infuriare Carlo e lo staff per il continuo cambiamento di programma o modalità di spostamento:

“si sente come paralizzata, non riesce a muoversi”

Perdere dei viaggi e degli impegni di lavoro non è piaciuto alla Famiglia Reale che ha chiesto – in maniera imperativa – di prendere provvedimenti. Per questo motivo la Shand ora segue il metodo EFT proprio per ridurre lo stress, viaggiare da sola o accanto al marito.