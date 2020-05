‘Voleva indossare gli stessi abiti di Diana’, Camilla Parker ossessionata dalla Principessa

Quando è arrivata Camilla Parker nella famiglia reale non era la stessa donna che è ora. La sua, per Lady Diana, diventò un’ossessione

Camilla Parker non ha mai avuto vita facile. Dopo la tragica scomparsa di Lady Diana, la principessa ha continuato a ricoprire un posto importante nel cuore di tutti. Come tutti ben sanno, la reale d’Inghilterra era una grande attivista e sposava molte cause umanitarie. La Lady era una vera e propria appassionata e teneva molto a portare avanti progetti paralleli.

Proprio le numerose iniziative istituite da Lady Diana sembrerebbero aver reso impossibile la vita di Camilla. Il ruolo della donna è diventato sempre più rilevante dopo la morte della Spencer e l’ha portata spesso sotto i riflettori dei media.

Camilla Parker destinata a stare con Carlo: Lady Diana un ostacolo

La duchessa di Cornovaglia, Camilla Parker, ha da sempre provato un forte sentimento per il Principe Carlo, anni prima che si sposassero. Insomma, i due sembravano destinati a stare insieme, ma qualcosa è evidentemente andato storto.

I due, dopo un breve corteggiamento, decisero addirittura di convolare a nozze. Quindi, la loro relazione era stata, sin dall’inizio, molto seria. Camilla però si è ritrovata, per una ragione o un’altra, a sposare un altro uomo: Andrew Parker Bowles. Diana è da subito apparso come un ostacolo, ed è per questo che Camilla ha sempre cercato di scoprire tutto su di lei. In un pranzo addirittura le porse anche una domanda imbarazzante.

La vita impossibile di Camilla e l’ossessione per l’immagine di Diana

Si dice che Camilla abbia attraversato dei momenti molto difficili, quando avrebbe istituito le sue associazioni di beneficenza. Il motivo? Pare che molte delle cause di cui era appassionata fossero associate a Lady Diana.

Come spiegato da un esperto reale sul documentario di Channel 5, intitolato “Carlo e Camilla: Re e Regina”, in quel periodo si aveva l’impressione che Camilla volesse “vestire i panni di Diana”, entrando nella sua vita in tutto e per tutto, senza deludere nessuno:

‘Sembrava volesse indossare gli stessi vestiti di Diana’

A causa dei riflettori dei media, Camilla avrebbe quindi dovuto necessariamente agire con cautela e prendere le sue decisioni in maniera ponderata.

“Doveva stare attenta a non calpestare l’immagine della principessa.”

Insomma, una situazione non molto piacevole che ha influito tantissimo sulle sue decisioni e reazioni pubbliche. Camilla, infatti, ha dovuto lottare per farsi accettare dai sudditi inglesi. Non è stata amata sin da subito come Diana, ma sicuramente adesso la sua figura è molto più apprezzata dalla famiglia reale e dagli abitanti del Regno Unito.