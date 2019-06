Camilla Parker ‘Odia farlo con Carlo’: l’imbarazzante indiscrezione privata

Camilla Parker non vuole più farlo con Carlo. La Duchessa non è molto simpatica agli inglesi, ma questa indiscrezioni può essere ben compresa



La coppia Reale si trova spesso in giro per il mondo, e sembrano essere molto sereni e uniti. In realtà, Camilla Parker non ama tutto del suo consorte, soprattutto non ama fare tutto con lui. Ci sono alcune cose che proprio non sopporta fare. Pochi giorni fa, è saltata fuori una imbarazzante indiscrezione.

Perché Camilla non vuole farlo con Carlo: ecco il motivo

Il Principe Carlo, essendo membro della Royal Family ha avuto il lusso, fin da piccolo, di girare gran parte del mondo. Durante i tanti viaggi fatti nella sua vita, ha imparato al meglio come sfruttare le sue giornate fuori, ma Camilla non sembra condividere le sue abitudini.

Nel libro “Queen of the World” lo scrittore Robert Hardman, ha rivelato le abitudini del Principe durante i suoi viaggi, ed a quanto paro Carlo preferisce saltare il pasto di mezzogiorno, una decisione che mette sempre in difficoltà lo staff durante le visite Reali.

Alla Parker quindi, non piace proprio quando il marito esclude il pranzo dalla giornata essendo anche diventata l’orgogliosa protettrice di un ente di beneficenza dedicato al cibo e all’amicizia chiamato The Big Lunch.

I motivi della scelta di Carlo

Nel libro l’autore analizza i vari aspetti che potrebbero esserci dietro l’avversione del Principe per il pranzo ed ipotizza che tutto questo possa essere stato causato da un pasto schiacciante che ha affrontato in passato.

Hardman racconta dell’esperienza del Principe dal quale pensa sia partito tutto:

“[Charles] ricorda di essere stato ospitato in una delle sue prime visite alla contea di Singapore, ai tempi di Lee Kuan Yes, il padre dell’attuale primo ministro”

e continua dicendo:

“‘Mi sembra di ricordare che è stato descritto come un ”piccolo pranzo” in programma, ma si è scoperto che includeva venti portate!”

Dopo quell’evento traumatico per il Principe, adesso se proprio deve pranzare, preferisce un pasto molto piccolo generalmente mangia un panino con le uova nel retro della macchina.