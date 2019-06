Lady Diana, emerge l’imbarazzante nomignolo affibbiato a Camilla Parker: ecco cosa pensava di lei l’ex consorte del Principe Carlo

Nel nuovo libro di Tom Bower emergono una serie di dettagli sul rapporto tra Camilla Parker e Lady Diana. E’ noto che tra le due donne non correva buon sangue tant’è che la principessa triste le ha affibbiato un strano nomignolo.

Il rapporto tra Camilla e Lady Diana

La storia d’amore tra Il Principe Carlo e la Principessa Diana è stato fin dall’inizio tormentato. Il motivo? L’erede al trono non è mai stato innamorato della ‘principessa triste’ e i suoi pensieri erano sempre rivolti per la sua attuale moglie: Camilla Parker. In una delle sue interviste, la mamma di William e Harry ha sottolineato la forte presenza della duchessa di Cornovaglia nel suo matrimonio con Il Principe Carlo tanto da definirlo un ‘matrimonio affollato’.

Dopo la separazione da Lady D, i due hanno ufficializzato la loro relazione. Tuttavia, le cose non sono state semplici. La Duchessa di Cornovaglia e il Principe Carlo si sono potuti convolare a nozze dopo aver affrontato una serie di difficoltà. Da anni, sono una delle coppie più amate dai fan della famiglia reale.

Il nomignolo della Duchessa di Cornovaglia

Sono passati più di vent’anni dalla tragica notte in cui la Principessa Diana perse la vita dopo un incidente stradale a Parigi. Con il tempo, la moglie del Principe Carlo è riuscita a conquistare il popolo e anche i figli della Spencer: William e Harry. Da quanto emerge da una serie di libri scritti sulla famiglia reale, Diana aveva scelto un particolare nomignolo per parlare della sua ‘rivale’ chiamandola il rottweiler, probabilmente per il suo aspetto duro.