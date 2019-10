Camilla Parker, “Ho mandato qualcuno ad ucciderti”: l’incubo tra minacce e chiamate anonime

Camilla Parker non è solo stata aggettivata dagli inglesi ma anche minacciata, messa in un angolo e fatto vivere un incubo attraverso chiamate anonime insistenti. Ma da parte di chi?

Lei è Camilla Parker, oggetto di ogni tipo di aggettivo da parte del Regno Unito per essere stata sempre l’altra donna. Ma ciò che ha dovuto subire ha dell’immaginabile.

Camilla il terzo incomodo

Lei è da sempre l’altra donna, ovvero colei che per gli inglesi ha preso il posto di Lady Diana senza un preciso merito. Ma dopo il grande scandalo, scatenato attraverso una intervista rilasciata da Lady Diana successivamente la decisione di divorzio, gli inglesi hanno cominciato a capire il potere dell’amore di Carlo e Camilla.

Inutile dirlo, si sono innamorati a prima vista e tutto sembrava andare a gonfie vele: se solo non fosse che un erede al trono mai avrebbe potuto sposare una donna come lei e che lei abbia sposato un altro uomo.

Ma cosa ha dovuto subire?

Le minacce di morte e chiamate anonime

Lo racconta il Daily Mail, riportando alcuni passi di una biografica ufficiale della nuova moglie dell’erede al trono. Penny Junor concentra il suo libro su tantissime rivelazioni, mettendo l’accento sulle tante minacce ricevute.

Lo stalking che ha subito è stato pesante, secondo il racconto, tanto da ricevere anche minacce di morte. Secondo quanto trapelato di notte Camilla riceveva tantissime telefonate minatorie, ma la voce sembrava essere quella di Diana Spencer:

“Ho mandato qualcuno ad ucciderti. Sono fuori dal tuo giardino: li vedi?”

Essendo delle accuse particolari, non tutti hanno creduto potesse essere possibile. Sino a quando un amico di famiglia non ha confermato tutto quanto:

“diana da vittima stava passando dalla parte del torto”

Sicuramente nulla che ha portato alla concretezza delle azioni dichiarate in quelle strane telefonate, ma la paura per la oggi mogie di Carlo è stata tanta. Sarà stata veramente Diana o qualcuno in cerca di popolarità?