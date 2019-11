Camilla Parker, il tragico lutto: una dolorosa ferita per la Duchessa, l’incerta presenza al cimitero

Camilla Parker, il tragico lutto: una dolorosa ferita per la Duchessa, l’incerta...

Dopo i bollettini medici degli ultimi giorni su Camilla Parker, le celebrazioni per il Giorno della Memoria saranno molto toccanti per la Duchessa

La ricorrenza del Giorno della Memoria è sempre stato molto sentito da Camilla Parker moglie del Principe Carlo e questo anno pare ancora più toccante.

Camilla Parker, salute precaria e toccante lutto

La seconda moglie del Principe Carlo, Camilla Parker non ama sottrarsi ai suoi impegni pubblici. Essendo contitolare di più di 90 associazioni di raccolta fondi ha davvero numerosi obblighi da rispettare in nome del suo ruolo: futura Regina del Regno Unito.

Ultimamente da Clarence House è arrivata una notizia che ha sconvolto tutti: Camilla ha dovuto cancellare tutti gli impegni previsti per questi giorni.

La Duchessa come recita il bollettino medico ufficiale avrebbe contratto una brutta infezione respiratoria ed avrebbe avuto l’indicazione al riposo assoluto.

Le ultime immagini pubbliche di Camilla infatti risalgono a qualche giorno fa durante un’uscita con il Principe Carlo.

Il Giorno della Memoria, ci sarà la Duchessa?

Il Regno Unito proprio in questi giorni è in fermento per le celebrazioni di una ricorrenza molto sentita, il Giorno della Memoria dedicata ai caduti della prima Guerra Mondiale.

Anche Camilla come altri membri della Famiglia Reale avrebbe dovuto prendervi parte e per lei tale ricorrenza è anche più toccante di quanto si pensi dato che la lega al padre scomparso.

Il maggiore Bruce Shand infatti fu ufficiale dell’esercito britannico e servì la patria durante la seconda Guerra Mondiale nella British Expeditionary Force, venendo anche catturato come prigioniero di guerra.

Guadagnò diverse croci militari per le sue gesta altruistiche durante le ritirate dell’esercito britannico come si legge sul Daily Express e si ritirò dall’esercito nel 1947.

Morì di cancro nel 2006 e fu un momento molto duro per Camilla e la sua famiglia che gli stettero accanto fino alla fine come racconta la biografa Penny Junor nel libro del 2017 dal titolo “la Duchessa”.

Il padre di Camilla fu un uomo buono ma di polso, i tabloid hanno riportato le sue parole a Carlo nel 2005 solo pochi mesi prima di morire per convincerlo a sposare finalmente Camilla dopo tanti anni:

“Vorrei incontrare il Signore sapendo che mia figlia sta bene”.

I sudditi britannici sono ansiosi di sapere se la Duchessa di Cornovaglia si è ripresa e parteciperà alle commemorazioni oppure se sarà un giorno ancora più triste per lei.