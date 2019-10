Camilla Parker, “Devastata e sotto shock”: sconvolta dal terribile lutto che l’ha colpita

Dietro il suo sorriso e la storia, Camilla Parker nasconde anche un grande dolore per il lutto che l’ha colpita improvvisamente

Camilla Parker e il suo grande dolore, raccontato in maniera molto intima e nascosto da sorrisi e tanti gossip.

Il lato scherzoso di Camilla

Gli inglesi hanno imparato a conoscerla nel tempo e capire che dietro questa Duchessa, non ci sia solo la “terza donna” ma anche una persona di grande valore.

Se i figli del Principe Carlo l’hanno accettata e credono sia una buona matrigna, allora gli inglesi hanno iniziato a vederla sotto un aspetto differente dal solito. Ebbene si, la donna travolta da scandali e gossip è anche divertente – intelligente e molto simile a Kate Middleton.

Entrambe lottano per le famiglie e le donne in difficoltà, sempre in prima linea per il sociale anche se non pubblicizzato. Non solo, perché la Duchessa è solita ridere per i gossip oppure per alcune foto che le vengono scattate per far emergere la differenza tra lei e Lady Diana – sotto il piano estetico.

Ma questa donna nasconde anche un grande dolore.

Il lutto per la perdita del fratello Mark Shand

Nel 2014 la Duchessa ha dovuto affrontare un lutto che ancora oggi porta dentro, come uno dei più devastanti. Il fratello, nonché famoso scrittore, Mark Shand è deceduto in ospedale a New York dopo una caduta accidentale per la strada.

Il portavoce della Duchessa aveva fatto sapere ai tempi che la stessa fosse “devastata e distrutta, nonché sotto shock”.

Un terribile colpo che l’ha cambiata, visto il suo grande rapporto con il fratello. La Duchessa negli anni ha poi dichiarato di non aver mai subito uno shock del genere e che con il fratello c’era una linea di intesa speciale: