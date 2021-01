Camilla Parker ‘Lo fa coi cavalli’: spunta l’imbarazzante passione

La duchessa di Cornovaglia ha una passione sfrenata per qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato: Camilla Parker imbarazza la corona.

Camilla Parker Bowles è una donna piena di risorse e continua a confermarlo nel corso delle ultime uscite pubbliche.

Di recente, la duchessa di Cornovaglia ha confessato la natura di una delle sue passioni più intime e profonde, che nutre sin da quando era piccola.

L’hobby ha lasciato a bocca aperta i sudditi inglesi, che si rendono conto di non poter conoscere mai abbastanza Camilla.

La passione nascosta di Camilla

La duchessa di Cornovaglia ha fatto un’ammissione inaspettata poco prima dell’inizio del suo club del libro.

Camilla ha conversato con l’autore e illustratore Charlie Mackesy e gli ha confessato di avere una passione in comune con lui.

Si tratta dell’amore per il disegno degli animali.

La duchessa ha elogiato il libro best seller dell’autore, dal titolo “The Boy, The Mole, The Fox And The Horse” e ha ammesso:

“L’ho letto tante volte. È una lettura facile, ma allo stesso tempo profonda. Adoro i tuoi disegni. Ho passato tutta la mia infanzia a scarabocchiare cavalli.”

Una passione piuttosto bizzarra!

La duchessa rincuorata dallo scrittore

Charlie Mackesy non si aspettava una simile ammissione da parte di Camilla e ha rincuorato la duchessa quando ha confessato di non essere però molto brava a disegnare:

“Che importa? Accetta che disegni come solo tu potresti disegnare. I disegni non devono essere uguali agli altri.”

Camilla è grande appassionata di cavalli e va regolarmente alle gare di Cheltenham. Infine è presidente del club di equitazione di beneficenza chiamato Ebony Horse.

Camilla ha infine ammesso che avrebbe voluto dedicare più tempo all’hobby del disegno durante il lockdown dell’anno scorso.

Nel periodo della pandemia, però, pare sia venuto più facile alla donna immergersi nei libri che sedersi e mettersi a disegnare.