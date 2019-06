Camilla Parker, spunta la lettera struggente del Principe Carlo: “Ti prego, non lo fare”

Camilla Parker è una protagonista nel cuore di Carlo, tanto che la sua lettera struggente da lei ignorata ora emerge e viene divulgata in tutto il mondo

Un Carlo che ha combattuto per l’amore di Camilla Parker ma che il destino ha voluto portare verso una strada totalmente differente. Che cosa c’era scritto in quella lettera struggente?

Camilla spezza il cuore di Carlo

E’ proprio così, anche se la storia ci insegna che Carlo ha tenuto il piede in due scarpe rovinando la vita a Lady Diana, ci sono dei dettagli che forse non sono ancora emersi.

Il Principe voleva stare con Camilla, mentre lei decise nonostante tutto di lasciarlo e sposarsi con un altro uomo – Andrew – parente della Regina Madre. Da quel momento il destino di tutti i componenti della royal family cambiò totalmente ed è per questo che la storia scrisse dei passaggi molto particolari.

Prima di diventare “amante” e poi moglie, questi due protagonisti dovettero affrontare una vita scelta e forse neppure desiderata. Ma la lettera di Carlo, non venne mai divulgata e ora ci racconta la verità.

La lettera struggente mai letta dalla Parker

Il matrimonio di Camilla fu un momento molto triste per l’erede al trono, che vide il suo castello crollare in un secondo.

Il Daily Mail ha pubblicato alcuni estratti della biografia della Duchessa di Cornovaglia The Duchess: The Untold Story dove Penny Junor racconta dei dettagli inediti e mai rivelati.

Il Principe quando seppe dell’evento scrisse una lettera struggente e piena d’amore per la duchessa, convinta a lasciare tutto e sposare quello che poi sarebbe diventato suo marito e padre dei suoi due figli.

L’erede al trono chiese alla sua “amante” di non farlo, di non sposarsi, pregandola e cercando di riportarla a sé: ma quella lettera non venne mai letta e non ci fu nemmeno una risposta.

Come sappiamo il destino ha poi fatto ricongiungere loro, ma ci sarebbero stati meno anni – forse – di tragedie e malumori.