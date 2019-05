Camilla Parker, svelata l’arma segreta che ha usato per distruggere Lady Diana

Una biografia, quella di Tom Bower su Lady Diana che svela alcuni dettagli inediti del rapporto con Camilla Parker: “Aveva un’arma segreta per distruggerla”

E’ uscita la biografia Tom Bower, secondo quanto scritto Camilla Parker fece di tutto per distruggere l’immagine della principessa triste. Aveva addirittura un’arma segreta…

Camilla Parker: “Aveva un’arma segreta contro Lady Diana”

Una volta concluso il matrimonio tra la Principessa ed il Principe Carlo, lady Diana fece di tutto per screditare l’adultera Camilla Parker.

Ma anche la Parker non fu da meno! Anche se pubblicamente sembrava far finta di niente in realtà preparava il contro attacco.

Come rivelato dalla biografia del Principe Carlo, Rebel Prince, scritta e pubblicata dal giornalista Tom Bower a puntate sul Daily Mail, l’arma segreta di Camilla per distruggere Diana era: uno spin doctor.

Infatti sembrerebbe che Camilla per rispondere agli attacchi insistenti di Diana ha assunto Mark Bolland, un esperto di comunicazione molto noto ai tempi.

L’obbiettivo? Capovolgere l’immagine di Camilla. La Parker non doveva più apparire come una donna privilegiata in cerca di uomini ricchi da sposare e matrimoni da far finire. L’amante del Principe doveva essere accettata e ben venuta tra i sudditi.

Il rapporto tra Camilla, Carlo ed il loro spin doctor: la campagna contro Diana

Il rapporto tra i tre fu sempre molto forte, infatti erano molto legati. Camilla Parker lo chiamava più di sei volte al giorno per discutere sul da farsi per migliorare la sua immagine agli occhi di tutti.

Per far si che questo avvenisse era necessario demolire l’immagine di Lady Diana, tanto amata da tutto il popolo, Carlo riporto a Bolland tutti i difetti dell’ex moglie: indisciplinata, non educata a dovere, non aveva ottimi voti, non era interessata al teatro e molto altro…

Ma la campagna non riportò i risultati sperati infatti secondo un sondaggio condotto nel 1996 su 3000 persone, i reali più odiati erano proprio Carlo e Camilla.