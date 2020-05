Camilla Parker, la verità sullo scontro con la Regina Elisabetta: “Era stata lei”

Camilla Parker e la Regina Elisabetta hanno avuto più di uno scontro: ma qual è la verità? Quando è emerso è inaspettato!

Ci sono molti segreti all’interno della Famiglia Reale e uno di questi riguarda l’acceso scontro tra le due donne del Principe Carlo: la Regina Elisabetta e Camilla Parker.

La Regina Elisabetta cosa ne pensa veramente di Camilla?

In realtà le due donne non si odiano o detestano, come in tanti credono. Il rapporto tra le due è andato pian piano ad inasprirsi proprio per tutte le vicende passate e i gossip che si sono alimentati negli anni.

Nonostante questo, in pochi sanno che dietro gli scontri delle due donne ci sono le indecisioni e gli ultimatum del Principe Carlo. È risaputo che la Regina non volesse che il figlio sposasse Camilla in seconde nozze, ma ha poi dovuto cedere lasciando che l’amore trionfasse.

Ma qual è la verità?

La verità sullo scontro tra le donne del Principe Carlo

La biografa reale Penny Junor descrive all’interno del suo libro “The Duchess: The untold Story” tutto quello che è successo proprio dopo la morte della povera Lady Diana.

La Regina Elisabetta aveva una grande stima e amicizia con Camilla, soprattutto nel periodo in cui era sposata con Andrew Parker:

“era stata lei, inconsapevolmente, a creare tutte le catastrofi che avevano colpito il principe e i suoi anni di matrimonio”

Sempre secondo la biografa, il problema più grande è stato il fatto che Carlo si sia rivolto alla Sovrana come figlio, cercando conforto e un consiglio su cosa poter fare del suo futuro. Ma la Sovrana lo ha trattato come un Principe e ha dato retta ai doveri della corona, lasciando da parte – di nuovo – affetto e tenerezza.

D’altro canto, Camilla ha sempre visto in lui un marito e lo ha sempre riempito di attenzioni. Un amore vero, quello che al Principe è sempre mancato negli anni sin dalla nascita. La biografa evidenzia che Carlo ha passato molti anni in depressione e tristezza, sino a quando non ha potuto coronare il suo sogno e stare con Camilla.

Cosa accade veramente dentro “le mura del castello” alla fine, non verrà mai rivelato!