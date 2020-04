Camilla Parker, la verità del Principe Harry sul loro rapporto: “La penso così”

Tutti parlano del rapporto tra Camilla Parker e Lady Diana, ma cosa ne pensa il Principe Harry di questa donna? Ecco le sue parole inaspettate.

Camilla Parker non ha dovuto combattere solo con il gossip e il popolo inglese, ma anche con i due figli di Lady Diana: che cosa ne pensa in particolare il Principe Harry?

L’arrivo di Camilla a Palazzo Reale

Sono passati oramai molti anni da quel primo incontro, dai gossip dei media e di tutto quello che ha comportato la verità del rapporto a tre che si consumava all’interno della Famiglia Reale Inglese.

Lady Diana ha dovuto da sempre dividere il Principe Carlo con Camilla Shand, sino a quando il destino non ha voluto unirli per sempre. L’arrivo della nuova moglie del Principe Carlo all’interno del Palazzo Reale non è stato facile, tanto che lui stesso si è dovuto imporre con la madre che – stanca dei continui scandali – avrebbe preferito non avere altre sorprese.

Nonostante tutto l’amore c’è, continua e si alimenta giorno dopo giorno. Ma in tutto questo, cosa ne pensa di lei il Principe Harry?

Cosa pensa il Principe Harry di Camilla?

Se da sempre il popolo inglese ha pensato ai due figli di Lady Diana come dei poveri ragazzi “tra le grinfie di una matrigna”, la verità sembra essere proprio un’altra.

In una recente biografia, il marito di Meghan Markle ha deciso di dire cosa si nasconde dietro questo rapporto:

“Ad essere onesti è sempre stata vicina a me e william. non dovreste dispiacervi per me e mio fratello ma per lei…guardate la posizione in cui è venuta a trovarsi. È una donna meravigliosa e ha reso mio padre molto felice. william e io l’amiamo moltissimo”

Parole che sono uscite dal cuore e che hanno messo, finalmente, il punto su questa tanto discussa questione.