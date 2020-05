Camilla Parker, la furia contro Kate Middleton: “Non è possibile”

Camilla Parker una furia contro la tanto amata Kate Middleton? Così dicono i media inglesi e tutto si ridurrebbe ad un discorso che viene portato avanti da tanti anni.

Tra Camilla Parker e Kate Middleton c’è odio o amore? Non ci è dato saperlo, ma secondo i media tra le due non corre buon sangue soprattutto per un discorso aperto molto importante.

La tensione tra Kate e le donne della famiglia Reale

Kate Middleton è molto amata dal popolo inglese, non solo per aver reso felice il Principe William ma anche perché considerata l’unica in grado di ricordare Lady Diana e di sostituire la Regina Elisabetta.

Una figura che piace alla Sovrana ma che desta qualche “fastidio” alle altre donne della Famiglia Reale: ligia al dovere, segue il protocollo reale senza mai sbagliare oltre che essere elegante – raffinata e molto acuta.

Il suo rapporto con Camilla Shand è stato particolare sin dal principio, arrivando lei da una famiglia non nobile: i media infatti hanno evidenziato che in più occasioni, la moglie di Carlo avrebbe sottolineato questa sua mancanza. Stesso discorso per il rapporto con Meghan Markle: anche in questo caso non sono mancate tensioni e sorrisi forzati al fine di mantenere un certo rigore.

Camilla contro Kate? Il nodo da sciogliere

Senza dubbio il popolo inglese vorrebbe che la Regina Elisabetta scegliesse William come successore, così da avere Kate come Regina. In realtà quello che accadrà non è ancora stato rivelato, ma è certo che la posizione dovrà essere coperta prima dal Principe Carlo – con al suo fianco Camilla Shand.

Yahoo in un recente articolo ha messo in luce il fatto che la moglie del Principe Carlo sarebbe furiosa con Kate, proprio perché il trono potrebbe saltare dall’erede legittimo al primogenito di Lady Diana:

“Camilla è furiosa che william possa potenzialmente prendere il trono e punta il dito della colpa contro kate!”

Cosa accadrà? Non ci resta che aspettare!