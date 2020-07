Camilla Parker insulta in TV il marito ‘Sembra un…’: l’imbarazzante animale associato al Principe Carlo

Camilla Parker insulta in TV il marito ‘Sembra un…’: l’imbarazzante animale associato...

Un termine che nessuno si aspettava da Camilla Parker: la moglie del Principe Carlo ha osato troppo

Camilla Parker non si è mai censurata e non l’ha fatto nemmeno adesso dopo la malattia del marito. Il Principe Carlo si è finalmente ripreso dal virus dopo lo scoppio della pandemia che ha sconvolto il mondo. In questo contesto si inseriscono le dichiarazioni choc della moglie.

Camilla ha infatti paragonato il marito a un vero e proprio animale, vediamo tutti i dettagli della bizzarra affermazione.

Principe Carlo e il Coronavirus: il commento di Camilla Parker

Il Principe Carlo è ritornato al suo vecchio splendore dallo scoppio della pandemia da Coronavirus. Il duca di Edimburgo si mostra ora in grande forma davanti ai media, che hanno seguito da vicino tutto il periodo della sua convalescenza.

Camilla, duchessa di Cornovaglia, ha voluto fare delle precisazioni riguardanti la malattia del marito, sottolineando quanto l’uomo si sia rivelato forte in quella circostanza.

I commenti della Duchessa di Cornovaglia sono arrivati nel corso di uno spettacolo preregistrato per la sua prima modifica radiofonica in onda su The Emma Barnett Show di BBC Radio 5 Live.

La dichiarazione choc

Durante l’incontro, Camilla ha parlato molto dei suoi nipoti, della salute di suo marito e del suo lavoro con l’organizzazione benefica SafeLives.

Uno dei segmenti pre-registrati dello spettacolo, in particolare, ha ricevuto l’attenzione dei media. Si tratta di quello in cui Camilla ha parlato di Carlo, descrivendolo come

“L’uomo più in forma della sua età che conosco. Camminerà e camminerà e camminerà.”

Carlo, infatti, dopo essersi ripreso dal virus, ha ricominciato a dedicarsi a una delle sue più grandi passioni, la camminata. Il Principe di Galles ne aveva parlato più volte già nel 2013, in un’intervista durante la quale aveva rivelato:

“Camminare è una cosa tremendamente importante per me.”

A tal proposito, Camilla ha descritto Carlo come un vero e proprio animale. Il paragone bizzarro ha colpito molto i giornalisti. Ecco quali sono state le parole precise della donna:

“Carlo è come una capra di montagna, lascia tutti a miglia di distanza.”

Un termine che di certo non ci si aspetta da una futura ‘regina’.