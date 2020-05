Camilla Parker, “Era malata”: l’indiscrezione che fa infuriare Harry e William

Camilla Parker è sempre al centro dell’attenzione per le sue indiscrezioni: ma quanto rivelato ha fatto infuriare Harry e William.

Ci sono indiscrezioni inaspettate che possono far infuriare tutti: questa provocazione di Camilla Parker non può essere perdonata da nessuno!

Il rapporto di Camilla con William e Harry

William e Harry oggi hanno accettato la figura di Camilla come moglie del padre Principe Carlo e come loro matrigna. Nonostante agli inizi non sia stato facile – non solo per morte di Lady Diana ma anche per tutti i gossip intorno a questa storia – in più interviste i due figli dell’erede al trono hanno confermato di aver trovato in lei una donna buona.

Harry e William la ringraziano perché rende felice il Principe Carlo e la vita con lei sembra sempre essere meno noiosa. Il rapporto è positivo anche con i figli della Duchessa, che passano molto tempo insieme a William e Harry ogni volta che possono.

C’è un dettaglio però che ha scatenato l’ira dei due figli di Diana, per una frase poco educata che avrebbe detto proprio al Duchessa.

L’indiscrezione che fa infuriare i figli di Lady Diana

Lady Diana nel momento in cui divorzia dal Principe Carlo racconta tutti i dettagli in una intervista, senza omissioni o filtri. Tra le tante cose Lady Diana rivela l’ossessione di Carlo per il seno di Camilla Parker: un dettaglio che sarebbe dovuto rimanere segreto, vista anche l’importanza della figura reale.

Fonti di palazzo – riportato anche da Express – hanno raccontato che questa rivelazione abbia fatto infuriare Camilla tanto da sbottare indignata contro la Principessa:

“Non lo vedi che era malata e pazza??”

Queste le parole che la Duchessa avrebbe detto al Principe Carlo, evidenziano i suoi disturbi nel comportamento definendola squilibrata e aggressiva.

In quel contesto Harry William si sarebbero offesi profondamente. Sarà vero o saranno solo le classiche malelingue?