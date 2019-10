Camilla Parker ‘Voleva arricchirsi’: emerge l’incredibile patrimonio accumulato dopo il matrimonio, la cifra da capogiro

Camilla Parker è stata molto contestata dopo il matrimonio con il Principe Carlo, ma le sue finanze pare che abbiano invece avuto un’impennata positiva.

La Duchessa di Cornovaglia non è mai stata perdonata dal popolo inglese per aver preso il posto della defunta Lady Diana. Ora emergono i dati sul patrimonio di Camilla Parker dopo il matrimonio e le cifre sono da capogiro.

La difficile ascesa al trono di Camilla Parker

L’amore tra il Principe Carlo e Camilla Parker è stato molto travagliato ed ha dovuto aspettare davvero molti anni prima di poter essere vissuto pubblicamente.

Fin dalla loro iniziale conoscenza, negli anni ’70 infatti si era subito capito che tra i due ci fosse più che amicizia, ma le rispettive famiglie hanno manovrato le cose affinché entrambi sposassero altri partiti

E così Carlo sposò nel 1981 la giovane Diana Spencer ma il loro matrimonio andò a rotoli perché l’erede al Trono non dimenticò mai Camilla.

Lei aveva già sposato nel 1973 Andrew Parker-Bowles membro dei Blues and Royals, il secondo reggimento dell’esercito direttamente sotto il comando della Regina Elisabetta.

L’ascesa al Trono di Camilla dunque potrebbe essere stato addirittura programmato fin dall’inizio, come si legge su goodhousekeeping.

Una amica d’infanzia della Duchessa, Lynn Redgrave avrebbe dichiarato:

“Un marito ricco era in cima alla sua agenda. Camilla voleva divertirsi ma voleva anche sistemarsi bene perché secondo lei quella era la cosa più divertente di tutte”

Dopo che sia Carlo che Camilla ebbero divorziato l’ascesa della Duchessa subì un altro stop per la morte di Diana e la necessità di mantenere un “basso profilo”

L’enorme patrimonio della Duchessa di Cornovaglia

Il Popolo britannico e la stessa Famiglia Reale ci mise del tempo per accettare Camilla, ma dopo il matrimonio con il Principe Carlo nel 2005, ha di fatto ottenuto il ruolo di moglie dell’erede al Trono.

Ora si scopre davvero quanto ha guadagnato da questo matrimonio.

Su goodhousekeeping si quantifica il patrimonio della Duchessa a cifre da capogiro.

Già di famiglia nobile e ricca infatti visse la sua infanzia in una tenuta da 2 milioni di sterline a Plumpton nel Sussex, e studiò nelle migliori scuole inglesi e poi in Francia e in Svizzera.

Il suo stato economico migliorò ancora dopo il primo matrimonio ma fu con il matrimono con Carlo che ottenne il titolo di Duchessa di Cornovaglia ottenendo molti nuovi impegni di lavoro ufficiali e remunerativi.

Camilla è infatti il Capo dell’organizzazione della National Osteoporosis Society e di altre 90 organizzazioni di beneficenza “ereditate” con il matrimonio.

I report ufficiali quantificano in circa 3-5 milioni di dollari che il Principe Carlo divide come compenso per la moglie e la famiglia per coprire i loro impegni ufficiali.

Di certo il patrimonio di Camilla è però destinato a crescere ancora quando diverrà Regina Consorte.

A fianco del marito Carlo potrebbe forse eguagliare il patrimonio attuale della Regina Elisabetta II, che secondo la rivista Money si aggirerebbe attorno ai 520 milioni di dollari.