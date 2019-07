Camilla Parker, svelato l’incontro segreto con il Principe William: “Sono sconvolto”

Un incontro segreto quello con Camilla Parker che ha sconvolto il Principe William, rendendolo ancora più fragile. Cosa è successo tra loro?

Camilla Parker, la donna che ha sostituito Lady Diana, si è incontrata con il Principe William segretamente e ora qualcuno fa emergere cosa sia accaduto durante il loro colloquio.

L’arrivo della Parker tra William e Harry

La donna che è stata nel cuore del Principe Carlo ora è diventata sua moglie, dopo la morte della Principessa Diana e il dolore ancora molto forte di William e Harry.

Un decesso misterioso, un’amante scomoda e un padre che non ha mai saputo capire come comportarsi in una situazione così particolarmente scomoda. William e Harry hanno saputo gestire il lutto – nonostante il marito di Meghan si fosse arrabbiato con il padre come vi abbiamo raccontato nel nostro articolo – crescere e farsi una bellissima famiglia.

Ma cosa ci siamo persi?

L’incontro segreto tra Camilla e William

Un incontro che sarebbe dovuto rimanere segreto, ora emerge grazie al biografo reale Penny Junior che ha raccontato tutto all’interno del suo libro poi divulgato anche dai media britannici come Express.co.uk e Daily Mail.

Dieci mesi dopo la morte di Diana, William ha incontrato Camilla per la prima volta volendo capire di persona quello che stesse succedendo tra lei e il padre. Il primogenito della casa reale aveva letto tantissimi articoli negativi, aveva sentito voci strane e volle a tutti i costi parlare con questa donna – aggettivata come la vera causa della rottura tra Carlo e Diana.

Il Principe si definì sconvolto non solo per l’incontro ma anche perché tutti i dettagli in un attimo vennero diffusi, senza alcun riguardo.

Un botta e risposta tra un adolescente che aveva appena perso la madre e l’amante del padre, presto nuova moglie che durò 30 minuti.

Al termine, Camilla chiese un gin tonic – decisamente provata da questa conversazione non facile da sopportare.