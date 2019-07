Camilla Parker-Bowles non ha mai avuto in simpatia Lady Diana. I gesti contro la sua acerrima nemica in amore però continuano

Una rivalità, quella tra la Principessa mamma di William e Harry, e la Duchessa che è andata avanti per anni. Anche a distanza di anni dalla morte di Lady D i pettegolezzi non si fermano. I sudditi si sono molto arrabbiati per il gesto della moglie di Carlo. Cos’ha fatto stavolta? Qualcosa che ha suscitato l’indignazione pubblica per il non rispetto nei confronti della memoeria di Diana. Camilla Parker questa volta l’ha fatta grossa.

Camilla Parker: il gesto di rivalsa contro Lady Diana che non è piaciuto

La Duchessa di Cornovaglia ha, per diversi anni, affrontato momenti duri. Il motivo? La sua storia d’amore con l’ex marito della principessa Diano non è mai stata vista di buon occhio dai sudditi. Vivere la sua relazione con Il Principe Carlo le ha creato non pochi problemi e per molto tempo addirittura si è rifiutata di uscire di casa.

Camilla Parker ha incontrato il padre di William e Harry quando era giovanissimi e tra loro c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Tuttavia, Il Principe Carlo non sposò la duchessa in quanto era divorziata. Dopo la separazione da Lady D, i due hanno deciso di vivere la loro relazione in segreto.

Nonostante siano passati tanti anni dalla tragica scomparsa della Principessa Diana, i fan della famiglia reale continuano ad infuriarsi quando Camilla indossa qualcosa che le apparteneva.

L’ira dei fan della principessa

A marzo 2019, Camilla Parker Bowles ha indossato un oggetto prezioso di Lady Diana. Nel dettaglio, si tratta di una spilla di diamanti e smeraldi di che la principessa aveva ricevuto in dono dalla Regina nel lontano 1981. Tuttavia, anche lo scorso 3 luglio, in occasione del 50°anniversario dello stato di città di Swansea ha indossato una spilla a forma di porro gallese, che la Diana Spencer ha usato in molte occasioni.

Il dettaglio del suo abito ha catturato l’attenzione dei sudditi. C’è chi sostiene che le due spille siano diverse. Resta il fatto che il questo suo atteggiamento non è gradito dai numerosi fan della famiglia reale.

Può permettersi ‘la sua sostituta’ tutto questo? Adesso ricopre un ruolo importante, ma in molti non dimenticano quanto ha penato Lady Diana per la sua intromissione.