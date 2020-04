Camilla Parker, il faccia a faccia agghiacciante con Lady Diana: “Ma cosa vuoi ancora?”

Inutile negarlo, Lady Diana e Camilla Parker avevano più di un conto in sospeso e quel faccia a faccia ad una festa nessuno lo ha più dimenticato.

Dura lotta per tantissimi anni tra Camilla Parker e Lady Diana, non solo per lo stesso uomo ma anche per una questione di principio che ha portato ad uno scontro inevitabile.

Il rapporto tra Camilla e Diana

Non si può parlare di un vero e proprio rapporto tra le due donne che hanno da sempre combattuto per l’amore dello stesso uomo. Se Diana sapeva sin dall’inizio che il cuore di Carlo appartenesse ad un’altra donna, Camilla ha portato avanti la sua relazione clandestina sino a quando non è emerso tutto.

Ora il Principe Carlo è felicemente sposato e i figli sembrano aver accettato questa strana condizione – in questo articolo Harry parla del suo rapporto con Camilla – ma quello che ancora non sappiamo è del duro scontro che c’è stato durante un evento molto importante.

Il duro faccia a faccia durante una festa

Secondo quanto emerso dai tabloid inglesi, Diana Spencer faceva di tutto per non trovarsi mai ad eventi insieme alla sua “nemica”, proprio perché la temeva e non le piaceva il suo sguardo.

È stato Derek Dean a raccontare questo episodio inedito e a dir poco imbarazzante: le due donne infatti si sono ritrovate ad una stessa festa, colma di amici in comune. Sembra che Diana si sia avvicinata a Camilla, con l’intento di affrontarla una volta per tutte.

Le parole di Camilla sono state dirette:

“Ma cosa vuoi ancora? non riesco a capire perché ti agiti. tutti ti ammirano…ti hanno messo su un piedistallo. hai tutto quello che vuoi: figli e potere!”

Diana sconcertata e piena di dolore le avrebbe risposto a tono:

“non ho mio marito!”

Sempre dal racconto sembra che il Principe Carlo non sia intervenuto, rivolgendosi ad amici e parenti con un semi sorriso lasciando le due donne ai loro litigi.