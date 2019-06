Camilla Parker, emerge l’inaspettato pensiero sulla mamma di Meghan: inglesi scioccati

Camilla Parker ha detto la sua in merito alla mamma di Meghan e alla famiglia Markle, lasciando gli inglesi sbigottiti. Che cosa è successo?

Camilla Parker deve sempre esternare cosa pensa delle persone, a volte in maniera anche fin troppo sincera. Cosa ha detto della famiglia Markle e di mamma Dora?

Il rapporto tra Camilla e Meghan

Sappiamo bene che i gossip inglesi ci spingono a credere che tutti siano in lotta con tutti, soprattutto con la moglie di Carlo molto più detestata che amata in tutto il regno.

Il suo rapporto con Meghan Markle però non sembra essere in discesa, bensì in ascesa – complice anche il fatto che il Principe Carlo abbia una vera adorazione per la moglie di Harry.

La Duchessa e prossima erede al trono ha aggettivato la moglie di Harry in vari modi, ma oggi sembra che tutto sia andato a posto e che il loro rapporto sia civile anche dentro le mura del Palazzo.

Ha commentato recentemente durante una intervista, che hanno molto in comune soprattutto sul piano dei diritti delle donne e della voglia di combattere per le meno fortunate.

Le parole su mamma Dora e la famiglia Markle

Prima del matrimonio di Meghan e Harry, la moglie di Carlo si è espressa sulla famiglia Markle e mamma Dora.

Come ha riportato il Daily Mail, la duchessa ci è rimasta molto male del fatto che Meghan fosse stata lasciata da sola il giorno del suo matrimonio con l’assenza del padre. Per fortuna, Carlo prese in mano la situazione accompagnandola come una figlia tra le braccia di Harry.

Con mamma Dora invece – dove tutti si aspettavano qualche battuta imbarazzante – il suo rapporto è sereno, definendola una donna molto testarda, capace e moderna: