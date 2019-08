Camilla Parker, “Devastata dal dolore”: rivelato quel segreto che stava cercando di nascondere

Camilla Parker è stata disegnata in un modo ma dentro di lei si nasconde un grande dolore, che non ha mai voluto venisse a galla. Ora che emerge molte cose sono chiare

Camilla Parker prima amante e oggi moglie dell’erede al trono Principe Carlo dentro di sé ha un grande dolore. Ecco cosa le è successo

La lotta della Duchessa

Siamo abituati a vedere la figura della moglie del Principe Carlo, come una donna che ha fatto di tutto per rovinare il matrimonio tra lui e Lady Diana.

Fondamentalmente – e l’hanno capito anche William e Harry – il loro era un amore tracciato dal destino tanto che nonostante tutto e tutti dopo tanti anni sono riusciti a coronare il loro sogno – seppur a discapito di una donna innocente come Diana.

C’è un lato della donna che pochi conoscono, non solo quello di madre protettiva e sempre attenta ma anche una grande sostenitrice del volontariato, lotta contro la violenza sulle donne e malattie degenerative.

C’è anche un grande dolore dentro di lei, non solo per la morte del fratello ma anche per un’altra questione – per la quale si batte ogni giorno.

Il grande dolore di Camilla

Come si evince da New Idea, la Duchessa di Cornovaglia è solita fare le sue lotte per volontariato e cause importanti senza che si venga a sapere:

“non gradisce pubblicità e fa tutto in gran segreto”

La Duchessa ha supportato la Royal Osteoporosis Society per venti anni e ancora oggi trascorre del tempo con operatori sanitari, ricercatori e professionisti “da dietro le quinte”.

Quello che ha raccontato loro è il suo grande dolore con la perdita della madre nel 1994, deceduta a casa della osteoporosi:

“ero devastata dal dolore insieme alla mia famiglia”

Evidenziando che i dottori sembravano non essere in grado di capire cosa stesse succedendo a quella donna, per questo motivo ora vuole battersi affinché nessuno soffra come la madre.