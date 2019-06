Camilla Parker, terribili accuse: ‘Diana aveva disturbi mentali. Era una cattiva moglie’

Lady Diana è stata una Principessa davvero dolcissima. Ancora oggi la si ricorda con amore. Camilla Parker fece qualcosa di molto brutto contro di lei

I membri della famiglia reale britannica non sono al sicuro da qualunque tipo di gossip. Le loro storie sono ormai note in tutto il mondo. E non sono le loro storie, ma anche scandali e pericolose indiscrezioni.

Pare che negli ultimi tempi sia stato finalmente svelato che il principe Carlo e Camilla Parker avevano segretamente progettato d’infangare la reputazione della principessa Diana, con l’obiettivo di attirarsi l’amore del pubblico.

Camilla Parker: ‘Carlo non voleva sposare Diana’

Diana e Carlo convolarono a nozze (incerte) il 29 luglio 1981 e il loro matrimonio fu tutto tranne che felice. I giornalisti sono convinti che che, anche se il principe Carlo non era preparato per prendere moglie in quel preciso momento della sua vita, era comunque stato obbligato a sposarsi con Lady Diana Spencer.

E non è l’unico punto sul quale l’opinione pubblica concorda. Infatti, i giornalisti affermano anche che, nonostante fosse fidanzato ufficialmente con Diana, il principe Carlo era ancora follemente infatuato della sua ex-fidanzata, Camilla, e che ciò rappresentò una delle principali ragioni della rottura del matrimonio.

L’intervista scandalosa di Lady Diana

Basti ricordare tutto quello era trapelato di scandaloso da un’intervista della principessa Diana, rilasciata all’epoca.

“Eravamo in tre in questo matrimonio, quindi era un po’ affollato.”

Diana aveva ritorto contro Carlo la sua rabbia molto efficacemente, colpendo Carlo proprio nel tallone d’Achille: l’approvazione del popolo.

‘Carlo è ossessionato dalle t**te di Camilla e io non ho le t**te grandi come quelle di Camilla.”

Quando Lady Diana passò per pazza

Dopo il tragico incidente che portò Diana alla morte, il Principe Carlo si preoccupò ancora di più, in quanto era terrorizzato dall’ idea che la gente potesse ritenerlo in qualche modo responsabile della tragica morte della ex moglie.

Carlo e Camilla assunsero quindi Mark Bolland, un direttore della Press Complaints Commission, come consulente.

Poco dopo la sua morte, la principessa fu descritta come una moglie squilibrata, infedele e completamente “pazza”, in uno dei libri di Penny Junor.

Addirittura si diceva anche che soffrisse di un “disturbo borderline di personalità”. Nonostante Carlo non approvasse il libro, persino i figli nutrivano dubbi sul coinvolgimento del padre nella campagna per smitizzare la defunta Diana e farla passare come un’aggressiva squilibrata.