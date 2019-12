Secondo alcune fonti Camilla Parker sarebbe stata preoccupata per la figlia Laura e avrebbe cercato aiuti da persone vicine alla Famiglia Reale

A Buckingham Palace i problemi non finiscono mai, emerge solo ora che la Duchessa Camilla Parker avrebbe avuto problemi con la figlia del primo matrimonio e si sarebbe messa in cerca di consigli da esperti.

Il periodo nero per Camilla Parker

La vita di Corte non è facile per i membri della Famiglia Reale, divisi tra impegni pubblici e privati, a volte anche molto stancanti.

Lo sa bene la Duchessa di Cornovaglia, moglie dell’erede al Trono, il Principe Carlo.

Ultimamente per lei oltre ai molti impegni a cui deve tener fede si è sommato un problema di salute che ha fatto preoccupare tutti.

Camilla Parker è stata infatti costretta a rinunciare ad alcuni impegni reali a causa di una brutta infezione respiratoria che i medici hanno preferito non sottovalutare.

La Duchessa non è più giovanissima, avendo ormai 72 anni e sia lei che il Principe Carlo a sua volta ha vittima di un problema di salute recente, dovrebbero riguardarsi maggiormente.

La preoccupazione per la figlia

Ad emergere solo ora è la notizia che le preoccupazioni di Camilla Parker riguardo la sua famiglia non sarebbero un fatto nuovo.

Come si legge sul Daily Express la Duchessa di Cornovaglia avrebbe avuto bisogno di chiedere consigli ad un’esperta per aiutare sua figlia Laura Lopes.

Lo avrebbe rivelato la presentatrice Gabby Logan durante il suo programma “Back of the Net” . La ex ginnasta ora presentatrice avrebbe raccontato di essere stata contattata personalmente dalla futura Regina Camilla Parker per avere consigli per Laura la figlia avuta dal primo marito Andrew Parker-Bowles.

La Duchessa avrebbe avuto notizia che anche la Logan aveva avuto da poco dei gemelli e volle informarsi su come poter prendersi cura, dal momento che anche Laura era in procinto di partorire due gemelli.

“Lei mi ha chiesto: ‘Li allatti allo stesso tempo? Come fai?”

La Logan allora avrebbe spiegato a Camilla alcuni segreti dell’allattamento, come alcune posizioni in cui tenere il neonato.

La Duchessa sarebbe apparsa molto interessata all’argomento tanto che tempo dopo la Logan avrebbe ricevuto un invito dal Principe Carlo ad Higgrove.

Lì la Duchessa avvicinò ancora Gabby Logan in giardino per chiederle come facesse ad allattare due gemelli contemporaneamente e la Logan rivela di aver pensato:

“Chiedi a tu suocera e smetti di perdere tempo”

L’atteggiamento di Camilla è apparso dunque molto insistente ma probabilmente era dato dalla preoccupazione e dall’affetto che la lega a tutti i suoi nipoti, sia i 5 naturali avuti dai figli Tom e Laura sia quelli acquisiti, come il piccolo futuro re George.