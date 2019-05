Camilla Parker, spunta la confessione agghiacciante: “Non sono innamorata di Carlo…”

Camilla Parker è veramente innamorata del Principe Carlo? Una confessione agghiacciante sta mettendo in dubbio tutto quanto, sconvolgendo gli inglesi

Non è tutto come sembra a Palazzo e dopo anni di racconti su questo amore, una rivelazione su Camilla Parker fa tremare il Principe Carlo – ignaro di tutto.

La vita nascosta della Duchessa

Non è stato facile essere una Diana Spencer ma c’è chi sostiene che non lo sia stato nemmeno per una Camilla.

Due donne che si contendevano lo stesso uomo, in un periodo storico dove gli scandali erano pochi e questo matrimonio affollato ha fatto storia.

L’attuale moglie di Carlo era sposata, ha avuto due figli ma ha sempre frequentato il Principe e le sue manovre sono state tante sino a ricoprire il ruolo che avrebbe sempre voluto.

La verità sull’amore per il Principe Carlo

Purtroppo però spunta una testimonianza che ha lasciato gli inglesi perplessi. A raccontarla sono alcuni quotidiani inglesi, riprendendo il bestseller firmato Penny Junor The Duchess: The Untold Story.

Come si sa per Lady Diana la Duchessa era il rottweiler, ovvero colei che ha tentato per tutta la vita di portarle via il marito – ancora prima che si conoscessero.

In effetti, nessuno a parte loro saprà mai la verità: ma siamo sicuri che sia amore vero da parte dell’attuale moglie del principe?

Una testimonianza, come si evince dal libro, direbbe che Camilla non avesse fatto tutto questo per amore di Carlo ma per fare ingelosire il suo primo marito – Andrew Parker Bowles.

Andrew, all’epoca, era molto interessato – intimamente – alla Principessa Anna, così la giovane Camilla attuò il piano perfetto per ottenere quello che voleva:

“Non sono innamorata di Carlo, voglio solo far ingelosire Andrew”

Questo quello che secondo le indiscrezioni disse la Duchessa, anche se forse le cose negli anni sono cambiate!