Camilla Parker umiliata dal Principe Carlo ‘Non sei bella come le altre’: cosa l’ha costretta a fare

Camilla Parker pronta a sottoporsi ad interventi di chirurgia plastica per un preciso motivo: ecco il perché di questa sua scelta

Di recente, circola voce che Camilla Parker sarebbe pronta a sottoporsi ad un intervento di chirurgia plastica per salvare il matrimonio con il Principe Carlo, ecco i dettagli della vicenda.

Camilla Parker e la chirurgia plastica

Una delle coppie più chiacchierate della famiglia reale è sicuramente quella composta da Camilla Parker e Il Principe Carlo. Negli ultimi mesi, la coppia è finita al centro delle voci di gossip per notizia alquanto bizzarra. Secondo quanto riportato dal settimanale statunitense The National Enquirer, il Principe Carlo ha chiesto alla moglie di sottoporsi a un intervento di chirurgia plastica per salvare il loro matrimonio. Nel dettaglio, l’ex consorte della Principessa Diana le ha dato un ultimatum per evitare la fine della loro storia d’amore:

“Ha dato a Camilla un ultimatum: vai sotto i ferri o il matrimonio è finito!”

Pare, inoltre che la Duchessa di Cornovaglia sia pronta per gli interventi di chirurgia plastica e la cifra destinata per compiacere suo marito.

Ecco gli interventi della Duchessa

La rivista sopracitata riporta anche la somma che Camilla Parker ha in programma di spendere: ben $ 100.000. L’obiettivo della Duchessa di Cornovaglia è quello di riconquistare nuovamente il Principe Carlo. Ma a quali interventi si sottoporrà sua moglie per compiacerlo?

Pare che Camilla Parker intende iniziare con il suo visto. In particolare, il suo desiderio è sollevamento della fronte e del collo, seguito da un sollevamento del seno. Inoltre, in programma c’è anche una una liposuzione della pancia e della coscia, il cui valore si aggirerebbe intorno ai 20 mila dollari. Una fonte vicina alla famiglia reale rivela che la Duchessa di Cornovaglia desidera trasformarsi nella donna dei sogni di suo marito, Principe Carlo.