Camilla Parker costretta a ricorrere alla chirurgia plastica ‘Non è abbastanza bella’: il pensiero di Carlo indigna i sudditi

Camilla Parker, sarebbe pronta a sottoporsi ad un intervento di chirurgia plastica per compiacere il Principe Carlo: “Non sei bella come le altre”

La Duchessa di Cornovaglia, Camilla Parker, è riuscita a conquistare il cuore del Principe Carlo sin dal primo incontro. La loro storia d’amore non è stata semplice ma pare che negli ultimi anni, l’ex marito di Diana Spencer , le abbia dato un ultimatum per salvare il matrimonio: sottoporsi ad un intervento di chirurgia plastica.

Camilla Parker: intervento di chirurgia plastica

La relazione tra Camilla e Carlo è stata tutt’altro che semplice. I due hanno dovuto superare i pettegolezzi che hanno messo a dura prova la loro storia d’amore prima di diventare una coppia fissa, dopo la scomparsa di Lady Diana.

Negli ultimi mesi, la coppia è finita al centro delle voci di gossip per notizia alquanto bizzarra. Stando a quanto riportato dal settimanale The National Enquirer, il padre del principe William e Harry ha chiesto a sua moglie di sottoporsi ad un intervento di chirurgia plastica. Per quale motivo?

La strana richiesta del principe Carlo

Una delle coppie più discusse degli ultimi anni è sicuramente quella formata dal Principe Carlo e Camilla Parker. Ma i due sono protagonisti delle riviste di gossip per una richiesta da parte dell’ex marito di Lady Diana. Nel dettaglio, Carlo per salvare il loro matrimonio avrebbe chiesto a sua moglie di sottoporsi ad un intervento di chirurgia plastica:

“HA DATO A CAMILLA UN ULTIMATUM: VAI SOTTO I FERRI O IL MATRIMONIO È FINITO!”

Pare che Camilla intenda spendere ben $ 100.000. Secondo le ultime indiscrezioni, lo scopo della duchessa di Cornovaglia è quello di riconquistare suo marito. Gli interventi ai quali si vuole sottoporre sono il sollevamento del viso e del collo. In programma c’è anche una una liposuzione della pancia e della coscia, il cui valore si aggirerebbe intorno ai 20 mila dollari.