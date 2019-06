Camilla Parker incidente pericoloso, il Principe Carlo la soccorre preoccupato

Camilla Parker Bowles, moglie del principe Carlo d’Inghilterra, ha rischiato davvero di farsi male stavolta. Carlo va in suo soccorso

Camilla Parker è, molto spesso, al centro di un gossip spietato. Ogni suo gesto, ogni suo movimento e ogni sua parola sono messe ai raggi x, specialmente da chi spera che lei possa commettere terribili scivoloni e mitiche cadute di stile.

A cadere, però, stavolta, non è stato lo stile di Camilla, ma proprio lei stessa. Ha rischiato, infatti, di cadere e farsi male durante la cerimonia di commemorazione del D-Day. A salvarla in extremis è il marito Carlo, che è riuscito a evitare che la Duchessa di Cornovaglia facesse una rovinosa caduta.

L’amore tra Camilla e Carlo

Dal gesto del principe Carlo si evincono tante cose. La prima di queste: il figlio di Sua Maestà la Regina di Inghilterra è sempre pronto a sostenere la sua consorte ovunque ed in ogni momento.

Proprio qualche giorno fa sono uscire delle rivelazioni su un’eventuale innamoramento del Principe Carlo di una vecchia Tata Reale ai tempi di Diana Spencer e che, quindi, Camilla non fosse altro che una copertura per mascherare la relazione adultera con la Tata.

Tuttavia, Carlo ha dimostrato in più occasioni di essere follemente innamorato della sua Camilla e di essere sempre pronto a rimanere al suo fianco, sostenendola.

La Duchessa di Cornovaglia è ormai amata ed apprezzata

Certo, una caduta della Duchessa di Cornovaglia avrebbe fatto sicuramente comodo a chi cerca costantemente di cogliere un suo passo falso, ma, sfortunatamente per loro, Camilla ha sempre quel portamento regale che la rende invulnerabile alle malignità.

Basti pensare che ha conquistato intere platee solo con i suoi modi gentili e delicati e il suo essere stata vicino a William ed Harry dopo la tragica morte di Lady Diana Spencer, loro mamma.

Ormai i tempi in cui Camilla era vista come la cattiva matrigna e l’avida moglie del principe d’Inghilterra sono finiti e la Parker può contare su chi ha imparato ad apprezzarla e conoscerla per ciò che è e sarà realmente: la moglie dell’erede al trono Inglese.