‘Lo faccio tutti i giorni’ Camilla Parker rivela il suo segreto: a 72 anni si tiene in forma divertendosi la moglie del Principe Carlo

Nonostante i suoi 72 anni, la Duchessa di Cornovaglia è in perfetta forma. Ma qual è il suo segreto? ‘Lo fa tutti i giorni’, l’indiscrezione dell’Express

La Duchessa di Cornovaglia, 72 anni, è da sempre uno dei personaggi più chiacchierati della famiglia reale, a causa del triangolo che la vedeva al centro tra Lady Diana e il Principe Carlo, suo grande amore.

Camilla Parker si è concessa ad una recente intervista in video conferenza, con l’ex giudice di Strictly Come Dancing, Dame Darcey Bussell e Angela Rippon.

La consorte del Principe del Galles ha rivelato in questo frangente il segreto della sua forma fisica. Scopriamo tutti i dettagli.

Camilla Parker: ‘Lo faccio tutti i giorni’

Non più una ragazzina, la Parker vanta comunque una splendida forma fisica, ma qual’è il suo segreto?

Secondo quanto rivelato da lei stessa, da circa 18 mesi, insieme ad alcuni amici di vecchia data ha iniziato delle lezioni di balletto presso La Royal Academy Dance, le quali sono pensate per migliorare la mobilità, la postura, e il coordinamento degli allievi.

Poi ha proseguito Camilla aggiungendo che, insieme alle lezioni di balletto, unisce i benefici del pilates e lunghe passeggiate, in quanto secondo lei ‘è importante tenersi attivi, altrimenti non ci si potrà più alzare dal letto’.

‘Rimarrò sempre una principiante, non salirò sul palco’

L’intervento della Duchessa di Cornovaglia è proseguito rivelando come è nata questa sua passione per il balletto. Lei non l’avrebbe mai detto, ma quanto la sua insegnante gliel’ha proposto ha pensato che potesse essere divertente.

Poi sul suo potenziale futuro come ballerina, Camilla ha dichiarato di essere alle ‘prime armi’ e che forse sarà sempre così, sarà sempre una principiante nonostante i miglioramenti degli ultimi 18 mesi.

Di certo conclude la Parker, non salirà mai sul palco, ma terrà questa passione per se.