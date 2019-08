Camilla Parker Bowles è parte integrante della famiglia reale, ma i suoi figli non si vedono spesso a corte. Ecco per quale motivo

Suo figlio maggiore è Tom Parker Bowles, un critico gastronomico di spicco, mentre sua figlia più giovane è Laura Lopes che collabora per una galleria d’arte e conduce una vita più riservata, lontano dai riflettori, in stile decisamente diverso da sua madre. Sono i figli di Camilla Parker Bowles, seconda moglie ( per rito civile ) del figlio di Sua Maestà la Regina Elisabetta d’Inghilterra, il principe Carlo.

Laura, figlia di Camilla e il Principe William, figlio del Principe Charles, in passato non andavano particolarmente d’accordo

AOL svela degli aneddoti sui loro figli nati dai precedenti matrimoni: pare proprio che il principe William, ovvero l’attuale duca di Cambridge, non andasse particolarmente d’accordo con Laura nei loro anni da adolescenti, poiché entrambi riversavano sull’altro la colpa per le rotture del matrimonio dei genitori.

Parla Tom, il figlio di Camilla Parker Bowles al Good Morning e rivela per quale motivo si vedono così raramente a corte

Camilla Parker e Andrew divorziarono nel 1995, un anno prima che Carlo, principe di Galles, divorziasse dalla bellissima principessa Diana. Nove anni dopo il suo divorzio e la morte di Lady Diana Spencer, Carlo convolò a nozze con Camilla.

I contrasti dei loro figli, con il tempo, si sono risolti, tanto che la figlia di Laura, Eliza, successivamente, è stata una damigella d’onore al matrimonio di William con Kate, la duchessa di Cambridge.

Tuttavia, c’è da specificare che né Tom né Laura si vedono spesso agli eventi di corte. Tom confessò al Good Morning Britain che lui e sua sorella non erano e non si sentivano parte integrante della famiglia reale.

Egli affermò, in tutta onestà:

“Mia madre si è sposata. Ne fa parte. Noi siamo solo di contorno, essendo suoi figli”.

Questa situazione ha costretta a vivere Camilla un dramma, quella della lontananza dai figli. C’è da non escludere che Carlo, una volta salito al trono d’Inghilterra, possa conferire titoli reali ai suoi figliastri. Insomma, la Parker Bowles può ancora sperare che anche la sua discendenza riceva un titolo! Ecco i due figli della moglie di Carlo.