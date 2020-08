Camilla Parker costume aderentissimo a 73 anni: la foto nella bufera

La moglie del Principe Carlo si fa notare al mare mentre indossa un costume rosso che fa letteralmente infuriare la Regina

Guardate qual è la mise di Camilla Parker Bowles che ha suscitato tanto clamore tra i media e all’interno della famiglia reale!

L’outfit di Camilla fa infuriare il Palazzo Reale

Camilla Parker Bowles torna al centro dell’attenzione mediatica per uno scatto diventato virale e che in realtà risalirebbe a qualche tempo fa.

La donna, infatti, è stata paparazzata in una mise che poco si adatta ai costumi di una figura appartenente alla famiglia reale. Il protocollo dei Windsor è molto rigido e va rispettato per evitare conseguenze!

L’outfit di Camilla, all’epoca, fece davvero infuriare il Palazzo Reale, dopo la pubblicazione dello scatto sul magazine New Idea. Scopriamo qual era la foto in questione!

La foto clamorosa in costume da bagno

Il magazine aveva pubblicato un’immagine che ritraevano Camilla mentre indossava un costume rosso in stile Baywatch.

Lo scatto ha fatto discutere molto in Inghilterra e ha fatto storcere il naso alla Regina Elisabetta II. Nonostante il costume rosso, alla sua veneranda età, Camilla mostra sempre tanta eleganza e stile da vera nobile.

In un’altra occasione, la Parker, anche lo scorso anno era stata beccata mentre si coccolava tra le onde e indossava un costume verde.

Camilla si trovava su uno yacht e senza Carlo: anche in quell’occasione, la Regina non avrebbe gradito la scelta di sua nuora!

Purtroppo, nonostante il periodo storico in cui ci troviamo, vi è ancora da ridire sui look femminili. Lo sanno bene la Regina, Kate Middleton, Meghan Markle e, per l’appunto, Lady Parker Bowles!