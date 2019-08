Camilla Parker ‘Era l’amante del bisnonno del Principe Carlo’: la raccapricciante relazione che ha legato i due coniugi

Il principe Carlo e Camilla si incontrarono prima che il principe convogliasse a nozze con Lady D. Ma avrebbero potuto riunirsi molto prima

Un legame, quello di Camilla Parker e il Principe Carlo, che va oltre la faccia. I due si sono innamorati e hanno scoperto di essere già legati da una sorta di relazione dai toni, per certi versi, raccapriccianti. L’amore tra il Principe Carlo e la Duchessa di Cornovaglia sbocciò appena dopo il loro primo incontro ma c’è qualcosa che non tutti sanno.

Carlo e Camilla Parker, una battuta che rivelò uno strano retroscena

Al Windsor polo match, infatti, Charles e Camilla scoprirono che entrambi amavano le attività sportive e la vita all’aria aperta e che condividevano persino lo stesso senso dell’umorismo. Camilla lo conquistò facendo solo una battuta sul fatto che la sua bisnonna avesse avuto una relazione con il re Edoardo VII, l’antenato di Carlo.

Camilla ironizzò:

“La mia bisnonna era l’amante del tuo bis-bisnonno. Sento che abbiamo qualcosa in comune”

I due cominciarono addirittura a frequentarsi, e le cose stavano andando perfettamente per la coppia, ma Charles fu improvvisamente costretto a “abbandonare” il suo amore per la Royal Navy, nella quale rimase per otto lunghi mesi.

Quando Carlo tornò, Camilla era fidanzata con Andrew Parker Bowles spezzando il cuore di Carlo

Non appena tornò, Camilla era fidanzata con qualcun altro ed in particolare con l’ufficiale di cavalleria dell’esercito Andrew Parker Bowles, in quanto la famiglia reale non desiderava avere Camilla come sua principessa.

Richard Fitzwilliams rivelò:

“Quando Charles perse la testa per Camilla Shand dopo essersi incontrati nel 1970, sapeva già che non sarebbe mai stata ritenuta ideale per il titolo di consorte del futuro erede al trono”

Carlo fu devastato quando solo dopo sentì, mentre all’estero forniva un servizio nella marina, che la “sua” Camilla e Andrew Parker Bowles si erano fidanzati.

Eppure, dopo più di 30 anni, Carlo e Camilla si riunirono. Una vera e propria favola moderna, che merita sicuramente un degno riconoscimento da parte del popolo.