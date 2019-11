Camilla Parker, arriva il bollettino medico dopo la terribile infezione respiratoria: ‘Riposo assoluto’

Un comunicato da Clarence House cancella tutti gli impegni di Camilla per motivi di salute importanti, preoccupazione per la Duchessa di Cornovaglia

La Duchessa di Cornovaglia, Camilla Shand ha dovuto rinunciare ad un evento con Harry e Meghan perché colpita da infezione respiratoria che la costringe a letto.

Camilla Parker da amante a futura Regina

L’opinione pubblica non vide di buon occhio la seconda moglie del Principe Carlo per molti anni dopo che la loro relazione extraconiugale lunga decenni fu rivelata al mondo.

Il popolo inglese e la stessa Famiglia Reale la considerò infatti come la causa principale del divorzio tra il Principe Carlo e Lady Diana.

Dopo la morte della Principessa Camilla dovette tenere un basso profilo e solo dopo lunghi anni seguiti al matrimonio del 2005 pian piano ha conquistato l’opinione pubblica.

La Corona preoccupata per la Duchessa di Cornovaglia

Come rivela il Daily Express e numerosi tabloid sia inglesi che stranieri, è notizia delle ultime ore che Camilla non stia passando un buon momento per quanto riguarda la salute.

La futura Regina ha ormai 72 anni e comincia a rendersi necessaria qualche attenzione in più rispetto ai tempi passati.

Solo pochi giorni appariva in buona salute ma qualche ora fa Clarence House ha diramato un comunicato ufficiale.

Pare che i medici riferiscano che la Duchessa di Cornovaglia abbia un’infezione respiratoria che va tenuta sotto controllo.

Per tale motivo i medici hanno imposto a Camilla di disdire tutto gli impegni fino a guarigione completa, e la Duchessa perciò sarà costretta a disertare un impegno molto importante.

Avrebbe dovuto partecipare infatti, insieme al Principe Harry e alla moglie Meghan Markle alla cerimonia per i caduti che si sarebbe dovuta tenere all’abbazia di Westminster.

L’ultima volta che Camilla è apparsa in pubblico è solo ieri quando si trovava ad un mercato agricolo con il Principe Carlo.

Pare che in quell’occasione la Duchessa avesse colpi di tosse molto frequenti mentre parlava con alcuni commercianti tra cui un appartenente ad una cooperativa che coltiva e vende olio di canapa.

La Duchessa si sarebbe dunque sforzata di terminare gli impegni della giornata nonostante l’evidente malessere.

Probabilmente proprio per averla vista così provata i medici di corte hanno preferito fermarla a letto fino a miglioramenti.

Ecco la foto dell’ultima apparizione pubblica di Camilla: