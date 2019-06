Camilla Parker prigioniera in casa, l’incubo vissuto viene alla luce: ‘Sopravvissuta solo grazie ai miei figli’

Camilla Parker Bowles racconta gli anni difficili con il Principe Carlo: “Non potevo neanche uscire di casa”

La moglie del Principe Carlo racconta gli anni difficili della sua storia d’amore e le critiche dei sudditi. Le sue parole in un’intervista al quotidiano statunitense.

Anni duri per Camilla Parker Bowles

Una storia d’amore difficile per il primogenito della Regina Elisabetta con Camilla Parker Bowles. I due si sono conosciuti quando erano giovanissimi e pare che sia scattata subito la scintilla. Tuttavia, il Principe Carlo decise di sposare Lady Diana, donna che non ha mai amato. Dalla loro unione sono nati due figli: William e Harry. Dopo la nascita di quest’ultimo, il matrimonio ha subito una battuta d’arresto. Il motivo? Nella vita della coppia vi era un’altra donna: Camilla Parker, tant’è che la Principessa triste definì il suo matrimonio ‘affollato’.

La loro relazione fu ufficializzata qualche anno più tardi dalla tragica scomparsa di Diana, in seguito ad un incidente stradale avvenuto a Parigi il 31 agosto del 1997. Da allora, la consorte del Principe Carlo ha vissuto anni bui: la sua storia d’amore l’aveva fatta considerare da tutti come ‘l’amante del principe’. In una passata intervista, la Duchessa di Cornovaglia si è confidata e ha raccontato cosa è successo in quel difficile periodo.

Intervista al Daily Mail

In un’intervista rilasciata al Daily Mail, la moglie del primogenito della Regina Elisabetta ha raccontato cosa ha provato quando si è scoperta la relazione clandestina con il Principe Carlo: ”

“Non potevo uscire, ero prigioniera nella mia casa, è stato davvero orribile: non lo augurerei nemmeno al mio peggior nemico”

La Duchessa di Cornovaglia ha poi aggiunto: “Sono sopravvissuta grazie alla mia famiglia, ai miei figli”