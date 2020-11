Svelata una conversazione tra Camilla e Kate nella quale le due donne hanno affrontato temi molto intimi, che mai dovevano essere resi pubblici.

I discorsi tra Kate e Camilla mandano sotto choc i sudditi inglesi. Nessuno si sarebbe mai aspettato delle parole simili!

Nuovi e incredibili particolari emergono dalla biografia dal titolo “Battle Of Brothers”, di Robert Lacey.

Questa volta, la fonte si sofferma su due personaggi controversi della famiglia reale: Kate Middleton e Camilla Parker-Bowles.

In base al libro recentemente pubblicato, le due donne si sarebbero scambiati alcuni messaggi compromettenti, che sarebbero dovuti rimanere assolutamente segreti, e che invece sono stati resi pubblici.

Le parole in questione avrebbero letteralmente sconvolto i sudditi inglesi e i media mondiali. Nessuno avrebbe mai pensato che dalla bocca delle due donne sarebbero potute venire fuori parole simili!

Camilla a Kate: “Devi essere dominatrice a letto!”

In base alla fonte, emerge che, nel periodo in cui William e Kate si frequentavano, Camilla sarebbe intervenuta, consigliando alla Middleton di modificare la sua intera vita in funzione di William, per tenerlo sempre legato a sé.

Una visione retrograda della relazione, che risponde a una pratica consolidata nella royal family, che già Lady Diana aveva dovuto mettere in pratica.

Evidentemente, anche Camilla lo ha fatto, proprio per fare breccia nel cuore di Carlo!

Camilla ha invitato Kate a essere la compagna perfetta di William in pubblico, ma anche sotto le lenzuola!

La Parker Bowles ha sottolineato quanto fosse importante fare impazzire un uomo a letto:

“Devi essere sottomessa fuori dalle quattro mura e dominatrice a letto.”

Le incredibili parole sarebbero state pronunciate proprio da Camilla. Evidentemente i consigli sono stati messi in pratica da entrambe, in quanto i mariti sono davvero pazzi di loro!