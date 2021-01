Circola da tempo la foto di una bellissima giovane che si è ritagliata un posto in tv e che è figlia di un famosissimo attore. Ecco chi è.

Capelli biondo cenere, occhi castani, pelle di porcellana e sguardo profondo. Sono questi gli ingredienti della foto che ritrae una donna misteriosa.

La giovane nello scatto ha 27 anni ed è uno dei volti più apprezzati della televisione italiana.

È figlia di un noto attore italiano ed è spesso comparsa in sua compagnia sui social. Scopriamo insieme di chi stiamo parlando.

Chi è la donna misteriosa in foto?

La giovane misteriosa ritratta in foto è la primogenita di un noto attore italiano. È sorella di un altro giovane, Lorenzo, che è il suo gemello.

È arrivata presto in tv e da quel momento le si sono aperte tante porte, come quelle in radio con RTL102.5 e Radio Zeta.

Di recente ha dichiarato:

“Lavoro tutto il giorno, fino alla notte, mi riposo nel weekend.”

Il pubblico la conosce perché è una presenza fissa nella trasmissione di Mediaset con Barbara Palombelli, Forum.

È figlia di un amatissimo attore italiano

La 27enne è conosciuta anche come “la ragazza della bilancia” di Forum, in quanto mostra l’indice di gradimento del pubblico relativo ai casi trattati in trasmissione.

È l’assistente di Barbara Palombelli e si prevede che la sua carriera, piena di progetti, sia solo in discesa.

Avete capito ora di chi stiamo parlando? Naturalmente di Camilla Ghini!

Camilla è figlia del celebre attore Massimo Ghini, con cui spesso si è mostrata su Instagram.

La ragazza è affezionatissima al padre, che l’ha avuta nel corso del matrimonio con l’ormai ex moglie Federica Lorrai.