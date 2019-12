‘Ha imprecato tutta la mattina’. Camilla Parker furiosa: il figlio racconta il retroscena a pochi giorni da Natale

Le esplosioni di rabbia di Camilla non sembrerebbero placarsi nemmeno per il Santo Natale, ecco cosa ha svelato di impensato il figlio della Duchessa

Il figlio di Camilla, Duchessa di Cornovaglia, avrebbe svelato un segreto della madre: le sue frequenti esplosioni di rabbia ance a Natale. Ecco csa ha raccontato Tom Parker

La Duchessa di Cornovaglia moglie del futuro Re tra alti e bassi

Camilla Shand, ai più noti come Camilla Parker-Bowles dal nome del suo primo marito non ha avuto un destino facile a corte.

Messa alla gogna come la responsabile della separazione tra Carlo e Diana e della sofferenza provata da quest’ultima fino al giorno della sua morte, ha avuto i sudditi contro per molto tempo.

Quando la relazione tra lei ed il Principe Carlo saltò fuori, nel 1996, i sudditi conobbero molti retroscena ed il fatto che la liason andasse avanti tra alti e bassi già da prima del matrimonio con Lady Diana non fece vedere di buon occhio Camilla.

La situazione però è lentamente migliorata, anche grazie al matrimonio con il Principe Carlo arrivato dopo una lunga attesa nel 2005.

I sudditi e gli altri membri della Famiglia Reale oggi amano Camilla e temono per la sua salute che ultimamente ha dato dei pensieri.

La rabbia esplosiva anche a Natale, la testimonianza del figlio

Il carattere fumantino della Duchessa è emerso in alcuni episodi e uno è stato raccontato recentemente proprio da uno dei figli del primo matrimonio di Camilla, Tom Parker.

Come riporta il Daily Express, il 44 enne primogenito di Camilla a svelato che la mattina di Natale risuonano spesso le imprecazioni della madre mentre prepara il tradizionale tacchino per il pranzo.

Tom Parker è autore di libri di cucina e proprio in uno ei suoi ultimi libri in cui racconta di come passava tradizionalmente il Natale ed altre feste.

L’aneddoto riportato dall’uomo rivela che Camilla si stata beccata la mattina di Natale mentre cerca di infilare a calci il tacchino in forno.

In un’intervista per Town and Country, Tom avrebbe inoltre rivelato:

“Ricordo mia madre e mia zia si sono sempre impegnate molto con il tacchino, sudando, spingendo e imprecando alle 6 di mattina”

Probabilmente però la situazione ora sarà più calma poiché Camilla, nel ruolo di futura Regina del Regno Unito è poco probabile che si occupi ancora di cucinare il tacchino natalizio