Camerun, un albero di cacao per aiutare l’ambiente

Ai clienti Probios si darà la possibilità di piantare il proprio albero e vederne i progressi online. Questo processo prevede il piantare un albero di cacao in Camerun

Come aiutare il Camerun? La società Probios ha avviato un progetto in collaborazione con Treedom, nota ed unica piattaforma web al mondo che permette di piantare un albero, adottandolo a distanza e vedere i suoi progressi.

La società ha deciso di regalare da metà Novembre un codice, che permetterà a tutti coloro che spendono almento 60€ nel suo e-commerce, di adottare a distanza un albero di cacao. Ogni utente che seguirà questo progetto, potrà far piantare un albero di cacao in Camerun, seguendo i suoi progressi a distanza. Ogni utente quindi avrà la possibilità di dare il suo contributo insieme a Probios, facendo nascere una foresta di alberi di cacao nella Riserva Faunistica di Dja, Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO.

I progetti che arricchiscono la Giornata Nazionale degli Alberi

Abbiamo già parlato dei progetti di Legambiente per il nostro paese per celebrare la Giornata Nazionale degli Alberi. Si tratta comunque di un’iniziativa internazionale e la scelta di far nascere una foresta incontaminata è forse il miglior modo per l’azienda, di comunicare i propri valori e il rispetto per l’ambiente.

Sicuramente quest’originale regalo green può contribuire a ridurre il nostro impatto ambientale. Ogni partecipante per poter seguire il suo albero, dovrà iscriversi su Treedom, dove potrà anche vedere la foresta Probios crescere man mano.

Lo scopo di Treedom è quello di ricreare ecosistemi sostenibili e nel contempo, dare ai contadini un lavoro. Infatti nelle zone prescelte si ritrovano spesso migliaia di contadini che saranno spinti a rimboscare le zone che magari loro stessi hanno disboscato.

Saranno sostenuti a livello economico, sia nei costi iniziali della piantumazione di nuovi alberi,sia garantendo loro sovranità alimentare, opportunità di lavoro, oltre che formazione e istruzione, per poter sfruttare al meglio ed in maniera ecosostenibile le risorse.

Il finanziamento diretto dei contadini

Si finanziano quindi i contadini in maniera diretta, con la speranza di sensibilizzarli sui temi ambientali. Si tratta di piantare alberi che potremo definire da reddito, sostenendo i primi anni di non produttività. I contadini nel frattempo ricevono istruzione soprattutto nell’ambito della cura delle piante, oltre a supporto tecnico specializzato per piantumare ogni singola pianta, che saranno monitorati nel tempo per mezzo di geolocalizzazione e fotografati.

Per combattere la CO2 si piantano gli alberi che producono reddito in base alla zona e alla necessità delle persone coinvolte, rispettando totalmente la biodiversità del posto. Ttrovao benefici anche la restante flora e la fauna può tornare ad avere un suo habitat.