Camera, bagarre in Aula: Sgarbi espulso e trascinato fuori di peso

“Insulti alle donne”: per tali motivi Sgarbi è stato espulso e portato via di peso dalla Camera, l’assurda scena durante il voto finale per il dl Giustizia.

Caos alla Camera durante il voto per il dl Giustizia: la vicepresidente Mara Carfagna ha espulso Sgarbi per insulti diretti a lei ed alla deputata di FI Giusi Bartolozzi. Il critico d’arte è poi stato allontanato di peso dall’Aula.

Bagarre alla Camera durante il voto

Non sono nuove le bagarre in Aula ma quello che è accaduto oggi alla Camera ha dell’incredibile: Sgarbi è stato portato via di peso dopo essere stato espulso dalla vicepresidente Mara Carfagna.

Non era concorde sul voto per il dl Giustizia, Vittorio Sgarbi, e mentre in Aula stava per essere prodotto il voto finale, l’onorevole ha cominciato ad alzare i toni.

Inizialmente ha puntato il dito contro il caso delle intercettazioni sul Csm:

“Quanto sta accadendo è una nuova tangentopoli”

Ha affermato Sgarbi citando poi le parole di Cossiga nel definire l’Associazione Nazionale Magistrati come “un’associazione a delinquere mafiosa”

A quel punto la deputata di FI e magistrato Giusi Bartolozzi ha ribattuto di non accettare un tale accostamento tra magistratura e mafia ma la situazione è presto degenerata come riporta Tgcom24.

La situazione finisce nel caos: Sgarbi espulso per sessismo

Nonostante la richiesta a Sgarbi della Carfagna di lasciare l’Aula, lo stesso ha inasprito la situazione iniziando a lanciare insulti alla volta sia della vicepresidente che della Bartolozzi.

Rifiutandosi di allontanarsi allora, Sgarbi è stato a quel punto raggiunto da quattro commessi che lo hanno sollevato di peso e condotto fuori a braccia, mentre il 68enne esternava pesantissime parole alla volta delle due donne:

“Vaff***, str**, tr**”

Immediata la reazione della Carfagna che ha definito inaccettabili gli insulti alle donne, ed anche Roberto Fico ha detto la sua, definendo le azioni e le parole di Sgarbi come: