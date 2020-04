Cambio moglie USA è un noto programma americano, in onda con le sue repliche sul canale italiano Lei, scopriamo tutti i segreti che si celano dietro la trasmissione

Vediamo insieme qual è la verità che si nasconde dietro al programma Cambio moglie USA!

Il format del programma

Tra le trasmissioni di intrattenimento più gradite del canale Lei, vi è lo storico Cambio Moglie USA. Si tratta di un programma originariamente di ABC, andato in onda per la prima volta nel lontano 2004 negli Stati Uniti. In Italia ne vengono trasmesse le repliche, che riescono comunque ad appassionare il pubblico.

Cambio Moglie USA è una trasmissione che permette a due famiglie di scambiarsi, letteralmente, la moglie/la madre per una settimana. Per sette giorni, la donna dovrà convivere con una famiglia che non è la sua e ciò crea non poco scompiglio.

I segreti di Cambio Moglie USA

Molti telespettatori si chiedono cosa davvero si celi dietro al programma in questione, visto che molti elementi presenti in ogni puntata e varie dinamiche venute a crearsi appaiono a dir poco surreali.

Il magazine ScreenRant ha voluto soddisfare gli interrogativi del pubblico, rivelando alcuni dei segreti tenuti nascosti dalle famiglie protagoniste del programma e dagli autori stessi della trasmissione di successo.

Secondo quanto scoperto da ScreenRant, alle famiglie riprese nel programma verrebbero assegnati dei ruoli ben precisi, da copione. Tutte le dinamiche all’interno del programma sarebbero, quindi, di creazione degli autori.

Inoltre, i manuali che le rispettive mogli consegnerebbero alla rivale, il giorno dello scambio, dove vengono riportate le linee guida per convivere con la famiglia per un’intera settimana, sarebbero assolutamente finte.

Quello di scrivere i manuali, infatti, sarebbe uno dei compiti degli autori del programma, che in questo modo riuscono a creare delle dinamiche avvincenti, capaci di mantenere alta l’attenzione del pubblico a casa.