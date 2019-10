Cambiamento climatico, tutte le malattie che potrebbe portare nel futuro

Il cambiamento climatico, potrebbe portare alla diffusione di malattie che prima erano specifiche di una regione a tutto il mondo

Il cambiamento climatico può portare a far migrare alcune specie d’insetti e mammiferi, dalle loro zone abituali. Questo potrebbe portare alla trasmissione di malattie al di fuori della loro zona endemica. Un esempio è l’ebola, che potrebbe spostarsi colpendo altre zone del mondo a causa dei cambiamenti climatici. Questo discorso vale per moltissime altre zoonosi, cioè malattie portate da animali.

Il virus dell’ebola

A parlare di questa malattia è uno studio pubblicato su Nature Communication, secondo esso, siamo a rischio d’epidemie più frequenti arrivando epidemie in aree in cui oggi la malattia non è ancora arrivata.

Abbiamo ancora scarse conoscenze sulla trasmissione, ma abbiamo potuto vedere come la diffusione nel continente africano stia mutando seguendo, i cambiamenti sociali e ambientali. Potremo arrivare a vedere l’ebola nelle nostre latitudini, arrivando ad avere una pandemia.

I paesi a rischio, potrebbero essere Cina, Russia, India e Stati Uniti, seguiti da paesi europei come Spagna, Regno Unito e anche l’Italia.

Le altre zoonosi

Moltissime sono le malattie che potremmo presto vedere arrivare, a causa dei cambiamenti climatici dei prossimi decenni