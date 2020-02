Cambiamento climatico, tutti i luoghi bellissimi che potrebbero scomparire

Il cambiamento climatico sta agendo. Ecco quali sono i luoghi che potrebbero scomparire e che dobbiamo preservare.

Ecco un elenco di alcuni luoghi che potrebbero scomparire a causa dei cambiamenti climatici, oppure dell’inquinamento e del turismo di massa. Sono a rischio luoghi straordinari nel nostro mondo che dovremo preservare.

I 6 luoghi che potrebbero scomparire

Venezia

Venezia dopo le inondazioni avvenute recentemente, possiamo dire che secondo una nuova ricerca che possiamo leggere sulla rivista scientifica Nature Communications è possibile che entro il 2100 venga sommersa e distrutta.

Miami e New Orleans

Secondo uno studio che è stato pubblicato, nel 2015 sul Proceedings of the National Academy of Sciences, queste due magnifiche città potrebbero venir sommerse dell’Oceano Atlantico. Secondo questo studio il processo sarebbe irreversibile.

Monte Everest

Il tetto del mondo è diventata la discarica più alta del mondo. Purtroppo ogni spedizione negli anni hanno lasciato ogni sorta di rifiuto: tende, bombole di ossigeno, pentolame e molto altro ancora. Il governo per questo ha limitato l’accesso al campo base: possono accedere soltanto coloro che hanno ottenuto un permesso di scalata. Chi non lo otterrà, si dovrà fermare al monastero di Rongbuk, molto più in basso.

Grande barriera corallina

Potrebbe sparire a causa dell’inquinamento e del riscaldamento delle acque e si è innescato un processo pericoloso che li sta sbiancando e facendone morire il 30%. Si dovrà trovare il modo di invertire il procedimento per salvarli.

Mar Morto

Le sue acque si stanno ritirando a causa del cambiamento climatico e dello sfruttamento umano. Si sta creando un arido deserto di sale.

Taj Mahal

Questo monumento è un mausoleo simbolo dell’amore eterno. Fatto di marmo bianco ma purtroppo si sta macchiando di giallo, con macchie verdi e marroni. Questo è provocato soprattutto dall’inquinamento, polveri sottili e altri inquinanti. Non sono in programma restauri per ripulirlo.