Come creare una calza della Befana green? La tradizione strizza l’occhio all’ambiente

Ogni festa può avere un’impronta green, compresa la calza della Befana. Per poter rispettare l’ambiente bastano alcune piccole scelte

Come creare la calza della Befana green? L’Epifania è la prima festa dell’anno ed iniziare dando un’impronta green è molto importante. Si parte scegliendo la calza giusta, passando poi ai dolci.

Non occorre utilizzare prodotti nuovi, possiamo auto produrre oppure scegliere quei prodotti che hanno il minor quantitativo di plastica. Potrete cucinare i dolcetti con i più piccoli, in modo da educarli alla sostenibilità, fin dalla più tenera età!

La calza ecologica

Sicuramente una delle protagoniste della festa è la calza della Befana. Possiamo crearla noi stessi, non serve essere esperte sarte, basta un po’ di fantasia e prodotti da riciclare.

La più gettonata sfrutta i sacchetti di carta utilizzati, tipo quelli dove conserviamo il pane. Stendiamoli bene su un tavolo tenendolo doppio, senza preoccuparsi delle pieghe che contribuiscono al fascino del riciclo.

Con un pennarello tracciate l’inconfondibile sagoma della calza e poi tagliate lungo la linea. A questo punto potrete cucire lungo i bordi oppure incollare, stando attenti a lasciare un’apertura in alto.

Possiamo usare questo metodo anche utilizzando vecchie stoffe, feltro, jeans…il limite è solo la vostra creatività e quella dei bambini che vi circondano. Potrete decorare insieme la vostra calza. Quelle in materiali più robusti, saranno riutilizzabili.

Dolcetti ecologici

Auto produrre i dolcetti è forse uno dei metodi più ecologici, cosa che potrete fare coi bambini oppure se preferite mantenere la magia, farli in un momento in cui non ci sono. Cucinando in casa inoltre, saprete esattamente quali sono gl’ingredienti che utilizzerete, eliminando il rischio di brutte sorprese.

Potrete fare del carbone commestibile, piccoli biscotti, i famosi befanini sono tipici della festa. Molto salutari e apprezzati anche dai più piccoli sono i pezzi di frutta candita.

Potrete facilmente farla in casa, il procedimento è molto semplice. Come fare? Esiccate la frutta nel forno per poi candirla, riducendo la quantità di zucchero. Infine possiamo anche creare caramelle gommose, senza alcun tipo di additivo o colorante, partendo dal succo di frutta che possiamo sempre auto produrre.

Non ci resta che augurarvi una buonissima festa green!