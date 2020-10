L’arte di saper mantenere la calma interiore anche nei momenti più difficili è una pratica che vi aiuterà a vivere meglio: ecco come fare.

Quando sentiamo il cuore e la testa esplodere per quanto siamo nervosi e la calma sembra solo un lontano ricordo, cosa dovremmo fare per riacquistarla?

Ecco come mantenere la calma interiore nei momenti difficili della vita.

Calma interiore

La calma interiore è uno stato mentale e anche fisico che non tutti riescono a raggiungere e soprattutto, cosa più ardua, a mantenere.

La vita ci sottopone continuamente a sfide, problemi da risolvere, situazioni difficili da gestire e in queste situazioni mantenere la calma interiore è difficilissimo.

Mantenere la calma interiore significa mantenere l’equilibrio fra noi stessi e il mondo esterno, fra la mente e il corpo, fra quello che siamo e quello che vorremmo essere.

Agire con un calma interiore significa ragionare e agire lucidamente, razionalmente senza entrare nel panico difronte ai problemi lasciandoci sopraffare da emozioni negative quali rabbia, ansia, stress e paura.

Agire con calma e pensando bene a cosa stiamo facendo ci aiuterà senza dubbio a non fare scelte sbagliate di cui potremmo pentirci in futuro. La fretta di passare oltre, di superare un momentaccio potrebbe indurci a compiere scelte affrettate e non giuste per la situazione che ci troviamo davanti.

Ma come possiamo mantenere la calma interiore in certe situazioni così difficili da gestire? Prima di per mantenerla dobbiamo prima averla e conquistarla: conquistare la calma e la pace interiore nella quotidianità ti aiuterà a mantenerla nelle situazioni ‘extra’.

Se già normalmente siamo dei soggetti agitati, poco razionali e costantemente dipendenti dai cambiamenti emotivi non sarà affatto facile raggiungere e in particolare mantenere la pace interiore.

Mantenere la calma interiore ti aiuterà a vedere il problema con nitidezza e chiarezza: più sarai agitata, preoccupata, impaurita e stressata e maggiormente il problema sembrerà 10 volte peggio di quello che è.

Lavorare su noi stessi e sul nostro equilibrio interiore è la soluzione per raggiungere la calma interiore e non perderla quando la vita colpisce duro. Ecco come fare in 4 semplici mosse!

Come mantenerla quando ti senti implodere

Ci sono dei passi, degli step che dovremmo sempre tenere a mente quando sentiamo che la calma interiore è destabilizzata.

Cosa fare quando la vita colpisce duro mettendoci in situazioni difficili e stressanti per mantenere la calma interiore.

Prime 2 regole per mantenere la calma interiore

Conta fino a 10, respira. Quando senti esplodere testa e cuore a causa di una situazione difficile che stai vivendo (in famiglia, a lavoro, a scuola, con amici o fidanzato) prima di parlare o agire frettolosamente dovresti contare fino a 10. Ad ogni numero fai un grande inspiro e poi butta fuori tutta l’aria. Ti aiuterà a calmarti e vedere le cose con più lucidità.

Rimani vigile. La vita ci dà sempre dei segnali, a volte più o meno comprensibili, che ci avvertono che un periodo buono sta diventando difficile e viceversa. Non perdere di vista questi segnali, rimani concentrata su quello che ti accade e vedi il positivo per positivo e il negativo per quello che è: una lezione di vita da cui puoi imparare. Sentirti vittime di un fato maldestro h24 non ti aiuterà a superare il tuo momento ‘No’, riacquistare l’equilibrio interiore e prendere in mano la tua vita per cambiare quello che non ti piace invece sì.

Ultime 2 regole per mantenere la calma interiore

Visione macroscopica della situazione. Quando perdi la calma e ti senti soffocare dai 1.000 problemi che ti affliggono cerca di fermarti, respirare e guardare tutto da una prospettiva più ampia. Annaspare focalizzandoti su ogni minuscolo aspetto del problema non è detto che ti aiuti a risolverlo: forse la soluzione è un po’ più in là di dove stai guardando. Ridimensiona la lente di ingrandimento che hai apposto sul problema e guarda tutta la situazione problematica nel suo complesso: in essa troverai la soluzione se ragionerai con calma.

Guardati indietro ma anche avanti. Se hai perso la calma interiore e stai annaspando in una situazione difficile da gestire fermati un attimo e rifletti. Pensa da dove sei partita, quante altre situazioni difficili hai affrontato vincendo e quante perdendo ma soprattutto dove vuoi arrivare. Ricorda chi eri ieri, chi sei oggi e chi vorresti essere: sono tutti aspetti del tuo Io interiore che ti aiuteranno a ritrovare il tuo equilibrio perduto. Mira al tuo obbiettivo e, con calma e perseveranza, trova la soluzione per raggiungerlo.

Lavorare su noi stessi non è facile ma del resto, è con noi stessi che vivremo l’intera esistenza meglio iniziare no? Mantieni più che puoi la calma interiore difronte a qualunque difficoltà e avrai la giusta arma per affrontare ogni situazione.