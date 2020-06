California, sparatoria in un centro Walmart: 2 morti e 4 feriti. L’omicida ucciso dalla Polizia

California, sparatoria in un centro Walmart: 2 morti e 4 feriti. L’omicida...

Paura nella notte in California, dove un uomo ha aperto il fuoco in un centro di distribuzione Walmart. Almeno 2 i morti e 4 le persone rimaste ferite.

La Polizia ha sparato all’omicida, che è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. La sparatoria in California è avvenuta alle 15:30, ora locale, 00:30 in Italia.

Sparatoria in California

Terribile sparatoria in California, in un centro di distribuzione Walmart, multinazionale statunitense. Come riferisce anche l’Ansa, un uomo avrebbe aperto il fuoco con un fucile semiautomatico.

La sparatoria è avvenuta alle 15:30, ora locale, 00:30 in Italia. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto l’attentatore arrivare alla Walmart con l’auto. Dopo aver impattato contro il centro con la sua vettura, è entrato all’interno ed ha iniziato a fare fuoco.

Due persone sono rimaste uccise, altre 4, invece, sono rimaste ferite. La polizia ha sparato all’omicida, che è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

S’indaga sul movente della terribile. Al momento non sarebbero emersi dettagli sulle motivazioni del gesto.

Notizia in aggiornamento.