La California sta bruciando: dichiarato lo stato di emergenza. Oltre 180mila le persone evacuate

California in ginocchio per gli incendi. Venti forti in tutto il Paese. Cosa sta succedendo?

Incendi in California

A poco più di 2 settimane dall’incendio che ha devastato la zona di Los Angeles, la California torna a bruciare. Il Kinkade fire, come è stato soprannominato il vasto incendio che da mercoledì sta mettendo in ginocchio il Paese, ha già distrutto 12.000 ettari di terreno. Oltre 80.000 le persone costrette a lasciare le loro abitazioni. La città di santa Rosa, nel nord del Paese, è una delle zone più colpite.

Raffiche di vento fortissime, a 130 Km orari, stanno aggravando una situazione già difficile. Un vasto dispiegamento di vigili del fuoco sono a lavoro 24 ore su 24 per assicurare il massimo supporto alla popolazione.

“A nostra memoria, questa è l’evacuazione più grande della contea di Sonoma”,

ha affermato l’ufficio dello sceriffo su Twitter. Come riporta il New York Times, le persone abbienti stanno correndo ai ripari, assumendo pompieri privati per 3.000 dollari al giorno.

Blackout senza precedenti

Un blackout senza precedenti quello che sta colpendo in queste ore la California. La Pacific Gas & Electric Co. (PG&E), principale società di ‘utyility’ dello Stato, ha programmato una serie di blackout per tagliare elettricità e gas a 940mila utenti a scopo precauzionale, per evitare problemi alla rete di trasmissione.

Il governatore della California, Gavin Newsom, attacca la società di energia:

“PG&E non ha aggiornato la rete: i blackout non sono la normalità”

ha detto Newson. Intanto la società ha chiesto la bancarotta assistita dopo l’incendio avvenuto nel novembre 2018, che provocò 86 morti e distrusse circa 14mila abitazioni. A provocare le fiamme fu un problema ad uno dei tralicci dell’alta tensione, gestiti proprio dalla Pacific Gas Electric. Una parte difettosa del traliccio entrò in contatto con un palo metallico, scatenando le scintille, da cui si generò l’incendio. La PG&E si appellò quindi al Chapter 11, la procedura di bancarotta assistita.