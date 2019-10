Da giorni la California del Sud è devastata da incendi nelle zone di Los Angeles, San Bernardino e Ventura. I forti venti peggiorano la situazione.

L’attenzione dell’opinione pubblica mondiale è da molti mesi oramai sensibilizzata al problema degli incendi sempre più frequenti e devastanti che minacciano interi ecosistemi.

Il caso più eclatante ha riguardato i roghi che hanno devastato questa estate l’ Amazzonia portando danni incomparabili al polmone verde del nostro Pianeta.

E’ notizia di questi giorni un altro evento molto grave sempre riuardante gli incendi incontrollabili, questa volta proveniente dagli USA, precisamente dalla California.

Proprio la deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla responsabilità dei governi di sottovalutare i cambiamenti climatici con il rischio che tali episodi aumentino sempre più.

“Abbiamo 10 anni per dimezzare le emissioni di

carbonio. Se non lo facciamo, scene come queste possono diventare molto peggiori”.