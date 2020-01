Calendario Pensioni 2020: le date dei pagamenti da gennaio a dicembre

Le pensioni sono ancora al centro dell’attenzione e oggetto di dibattito politico per l’anno 2020. Ecco il calendario pensioni 2020.

Con la Circolare INPS diffusa l’11 dicembre 2019 sono state ufficializzate le date di pagamento delle pensioni per tutto il 2020 – riportato anche da alcuni media come TheItalianTimes.

Come per l’anno appena concluso anche per il corrente anno 2020 la data degli accrediti delle pensioni è fissata al primo giorno di ogni mese, ad eccezione del mese di gennaio e dei mesi che non hanno il primo giorno bancabile.

Inoltre, bisogna tenere conto del fatto che possono esserci differenze nei giorni di pagamento per chi riceve la pensione con Poste Italiane e per chi lo riceve tramite banca.

Ecco le date e i giorni di pagamento per le pensioni:

Gennaio: accredito della pensione in data venerdì 3 gennaio 2020,

Febbraio: accredito della mensilità pensionistica 1 febbraio 2020 per chi ha il conto corrente alle Poste Italiane ed il 3 febbraio per chi ha il conto corrente bancario,

Marzo: pagamento assegno previdenziale lunedì 2 marzo 2020,

Aprile: accredito erogato in data mercoledì 1 aprile 2020,

Maggio: accredito pensione 2 maggio 2020 per chi ha il conto corrente postale, mentre per chi ha un conto corrente in banca l’accredito è previsto per il 4 maggio 2020.

Giugno: accredito pensione INPS 1 giugno 2020,

Luglio 2020: pagamento assegno previdenziale 1 luglio 2020,

Agosto: accredito assegno previdenziale sabato 1 agosto 2020 per chi ha un conto corrente postale, mentre per chi ha un conto corrente bancario l’accredito è fissato per il 3 agosto 2020.

Settembre 2020: accredito pensione previsto in data 1 settembre 2020,

Ottobre: pagamento importo assegno previdenziale in data primo ottobre 2020,

Novembre: accredito in data lunedì 2 novembre 2020,

Dicembre 2020: accredito importo assegno previdenziale + tredicesima in data 1 dicembre 2020.

Altri pagamenti effettuati dall’INPS 2020

L’indennità di disoccupazione NASPI, l’assegno di accompagnamento destinato agli invalidi civili, le rendite vitalizie, l’indennità di cassa integrazione e mobilità e tutti gli altri pagamenti erogati dall’INPS saranno erogate nel primo giorno bancabile.