Chi è Calcutta, il celebre cantante indie italiano, che ha aderito alla raccolta fondi in favore della Protezione Civile italiana per l’emergenza da Coronavirus

Scopriamo tutti i segreti di Calcutta, dagli esordi al successo ottenuto grazie all’album indie “Mainstream”, fino ad arrivare a oggi, dove è un cantante affermato nel panorama musicale italiano.

Chi è Calcutta

Calcutta, pseudonimo di Edoardo D’Erme, nasce a Latina, il 19 aprile del 1989, sotto il segno zodiacale dell’Ariete.

Appassionato sin da giovane di musica, inizia la sua carriera nel 2009, quando esordisce con il suo progetto più importante della sua vita, il duo Calcutta, formato assieme a Marco Crypta.

Il successo tarda ad arrivare al duo, così la coppia si separa e D’Erme decide di mantenere anche da solista il nome con cui diventerà famoso. Nel 2015 dà alla luce il suo secondo disco, Mainstream, il primo a ottenere un reale successo grazie alla hit “Cosa mi manchi a fare”.

Al singolo, seguono Gaetano, Frosinone e Oroscopo: il lavoro del cantante è talmente apprezzato da valergli la Targa Tenco nella categoria Album dell’anno. Altri brani di successo del cantante sono Paracetamolo, Dal Verde, Orgasmo, Kiwi, Pesto, Dateo.

Nel marzo del 2020 partecipa a un evento organizzato dai più grandi nomi del panorama musicale italiano, “Musica che unisce”. Un evento in programma martedì, 31 marzo 2020 dalle ore 20.35, che coinvolge gli stati generali della musica italiana per raccogliere fondi a favore della Protezione Civile, in prima linea per far fronte all’emergenza sanitaria.

Fidanzata e vita privata

Il cantante è molto riservato nei riguardi della sua vita privata, per questo motivo non sono note molte informazioni personali.

Sembrerebbe che Calcutta abbia avuto una relazione molto importante in passato, anche se ha scelto di non svelare mai il nome della sua ex fidanzata.

Dopo la rottura sentimentale, però, il cantante avrebbe passato un bruttissimo periodo, dal quale oggi sembrerebbe essersi ripreso.