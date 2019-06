Choc nel mondo del calcio, Neymar accusato di stupro

Il calciatore brasiliano Neymar è nei guai con una accusa per stupro da parte di una sua connazionale. Che cosa è successo?

Choc nel mondo del calcio, dove il campione Neymar è stato accusato da una sua connazionale. Ecco i dettagli della vicenda.

L’incontro tra il calciatore Neymar e la ragazza brasiliana

I media brasiliani hanno lanciato la notizia che il calciatore sarebbe nei guai a causa di una denuncia.

Secondo la ricostruzione dei fatti, il 15 maggio l’attaccante del Paris Saint Germain avrebbe incontrato una ragazza, brasiliana come lui, a Parigi.

I due si sarebbero conosciuti tramite il social Instagram, per poi chattare e decidere di incontrarsi. Il campione avrebbe quindi invitato la giovane a Parigi, prenotandole l’Hotel Sofitel Paris Arc de Triomphe con tutte le spese pagate.

L’incontro tra i due, secondo i media e la ricostruzione della ragazza, non sarebbe però stato come sperato: il calciatore si sarebbe presentato alla porta della camera completamente ubriaco.

Una conoscenza strana, sfociata in aggressività e terminata con uno stupro.

L’accusa per stupro

La ragazza è poi tornata in Brasile due giorni dopo l’incontro di cui sopra, denunciando tutto alla Polizia brasiliana – raccontando i dettagli del fatto.

La sua scelta nell’aspettare il rientro è stata voluta, per paura di formalizzare la denuncia in un altro Paese che non fosse il suo di appartenenza.

Lo staff del giocatore ha fatto sapere che per ora non si rilasceranno dichiarazioni, se non appena in possesso della documentazione relativa alla denuncia e alla ricostruzione dei fatti.